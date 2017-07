Absurde Szenen auf Zuruf

Lüdenscheid - Seit 18 Jahren findet „Augenschmaus und Ohrenweide“, die Kulturwoche des Johannes-Busch-Wohnverbundes, nun statt, und bei jeder einzelnen Veranstaltung war das Improvisationstheater Emscherblut mit von der Partie. So war es auch am Mittwoch. Wie gewohnt waren auch bei dieser Vorstellung nahezu alle Sitzplätze im Zirkuszelt an der Bodelschwinghstraße belegt.

Bestand das Ensemble ursprünglich aus acht Personen, hatte es sich bei dieser Vorstellung auf vier verkleinert. Neben Musiker Martin Verborg, der die improvisierten Szenen am Keyboard vertonte, was bisweilen auf angenehme Weise an die Pianisten der Stummfilmzeit erinnerte, standen Holger Voss, Susanne Tiggemann und Désirée Krüger gemeinsam auf der Bühne.

Nichts von dem, was das Ensemble präsentiert, ist vorbereitet, kein Text auswendig gelernt. Das Publikum gibt auf unterschiedliche Weise Stichpunkte an die Schauspieler, die dann spontan in fünf Sekunden einen Sketch daraus entwickeln. Besonders beeindruckend sind dabei oft die Originalität und der Humor, der augenblicklich auf die Zuschauer überspringt, und natürlich der Umstand, dass die Darsteller beinahe bei jedem Stichwort inspiriert zu sein scheinen.

Gerade die Absurdität viele Szenarien machen Reiz und Witz aus. Aus dem von einem Zuschauer vorgeschlagenen Satz „Neulich war ich dummerweise auf der Arbeit“ entwickelte sich die Geschichte eines Beamten, der sich tragischerweise beim Kaffee eingießen eine schwere Rückenverletzung zugezogen hat, und aus der Frage ans Publikum, welche Filmgenres am beliebtesten sind, machte das Trio eine absurde Szene im Eisladen, die in acht verschiedenen Filmgenres interpretiert wurde. Schließlich musste sich Seniorin Christel aus dem Publikum an die Geschichte ihres ersten Kusses erinnern, die dann auf der Bühne nachgespielt wurde. Schließlich wurden zwei Freiwillige auf die Bühne gebeten, die Susanne Tiggemann und Désirée Krüger als Puppen führen durften – auch dies ein unerschöpflicher Quell der Situationskomik.

Freitagabend

Er putzt die Brille und sagt: „Mein Name ist Hans-Hermann Thielke, und ich mach hier heute Abend auch mit.“ Der Komiker Helmut Hoffmann übernimmt mit seiner Bühnenfigur Hans-Hermann Thielke am Freitagabend den Staffelstab im Zirkuszelt an der Bodelschwinghstraße. Auf dem Programm steht „Das Beste aus 25 Jahren“, Beginn ist wie immer um 19.30 Uhr. Kommen Goldfische nach ihrem Ableben in den Himmel? Was mache ich, wenn mir bei einem Stromausfall plötzlich schwarz vor Augen wird? Und: Ist der Käufer meines Kleinwagens verpflichtet, den darin wohnenden Marder mit zu übernehmen? Fragen über Fragen, die „Herr Thielke“ an diesem Abend wie immer ausführlich und sehr präzise beantworten wird. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 13 Euro, ermäßigt neun Euro.

Zu sehen sind inzwischen auf dem Gelände des Johannes-Busch-Hauses die Ergebnisse des Betonworkshops. „Farbe kommt in dein Leben“ hatte Petra Bachmann ihren Workshop zum künstlerischen Gestalten mit Beton überschrieben. Dabei konnte jeder Teilnehmer Skulpturen aus Beton ganz nach dem eigenen Geschmack kreieren – für den Innen- und Außenbereich. Entstanden sind farbenprächtige Skulpturen, die auf dem Festivalgelände bei Eindruck der Dämmerung angestrahlt werden.