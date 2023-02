Abgelaufene Corona-Masken verbrennen: Für Arzt „das Letzte“

Corona-Schutzartikel

+ © Bernd Eiber „Diese Dinge klimaschädlich zu verbrennen, das ist das Letzte, an das man denken sollte!“ Das Martin Junker, Sprecher der heimischen KVWL-Berzirksstelle. © Bernd Eiber

Wegen eines abgelaufenen Verfallsdatums sollen Schutzartikel verbrannt werden. Das löst Unverständnis und Empörung aus. Ärzte und Politiker äußern sich.

Lüdenscheid – Millionen an Schutzmasken und Schutzkitteln, die das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium während der Pandemie bestellt hatte, sollen demnächst verbrannt werden. Der Grund: Das Verfallsdatum ist abgelaufen. Ein Fakt, der bei Dr. Martin Junker, Allgemeinmediziner und Leiter der heimischen Bezirksstelle Lüdenscheid der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL), für großes Unverständnis sorgt. Seine Empörung über die Vernichtung von Pandemie-Schutzmaterialien teilt er nun auch NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) mit – und fordert zugleich einen verantwortungsbewussten und ressourcenschonenden Umgang mit den Materialien.

„Mit großem Unverständnis und großer Empörung habe ich zur Kenntnis nehmen müssen, dass man Pandemie-Schutzmaterialien wie Einmalkittel, Einmal-Handschuhe, Masken verschiedener Art mit Millionen-Werten in die Verbrennung schicken will, da ,ein Ablauf-Datum‘ besteht“, schreibt Junker und hält eine Überarbeitung der bisherigen Verfallsdatum-Regelung für notwendig – insbesondere im medizinischen Bereich.

Auch Medikamente länger haltbar

„Viele meiner Patienten haben seit Jahrzehnten Aspirin oder Gelonida im Schrank, die selbstverständlich immer noch wirksam sind und nicht kaputt gehen, soweit sie nicht nass oder zerbröselt sind“, verweist der Mediziner darauf, dass diese Regeln vor Jahrzehnten gemäß dem Lebensmittelrecht entstanden und auf andere Bereiche wie die Medikamente übertragen worden seien – und hätten eigentlich nur dort ihre Berechtigung. „Die Übertragung in andere Sparten ist zwar bürokratisch einfach, aber längst nicht sachgerecht.“

Auch Medikamente hätten völlig unterschiedliche Verfallsdaten und – bis auf vielleicht Salben und Tropfen – eine weitaus längere Haltbarkeit als gemeinhin aufgedruckt ist. „Natürlich freut sich die Pharma-Industrie über diesen von der Politik vorgegebenen Unsinn und druckt gerne kurze Verfallsdaten auf.“ Junker erinnert sich daran, dass er bereits bei seinem Einstieg in die Allgemeinpraxis vor 45 Jahren von den Apotheken jährlich Listen mit den Chargen-Nummern von Medikamenten bekommen habe, die in den Verfall gehen (jede Charge wird vom Hersteller kontinuierlich überwacht und gemäß Wirkverlust oder anderen Abbaumerkmalen dann deklariert.) „Diese Muster, die es damals zur Erprobung und Vermeidung von Arznei-Regressen sinnvollerweise gab, wurden von mir aussortiert.“

200 Millionen Euro „vernichtet“

Weit mehr als 200 Millionen Euro würden so jährlich – unnötigerweise – vernichtet, ist Junker überzeugt, denn: „Mir erschließt es sich nicht, weshalb Einmal-Handschuhe oder Einmalkittel ein Verfallsdatum haben. Und auch bei Masken, die ja anfangs nach ,Aushängen’ von 24 Stunden unbedenklich wiederverwendbar waren, mag es zwar Qualitätsunterschiede geben, die zu Beginn der Pandemie ignoriert oder sogar wissentlich in Kauf genommen wurden, aber man kann doch wohl davon ausgehen, dass die im zweiten Pandemiejahr angeschafften Schutzmittel bei sachgerechter Lagerung eine fast unbegrenzte Haltbarkeit haben.“

Der Allgemeinmediziner fragt deshalb: „Warum gibt man diese Millionen von Schutzmitteln nicht an Krankenhäuser, Pflege-Einrichtungen, Heime weiter, die sowieso seit Jahren nicht ordnungsgemäß von den Ländern gestützt werden?!“ Zudem könne man sicher auch Millionen von Schutzmitteln an Länder der Dritten Welt oder sogar in das Erdbebengebiet weitergeben, die diese Hilfsmittel dringend benötigen beziehungsweise kein Geld dafür haben.

„Diese Dinge aber klimaschädlich zu verbrennen, das ist das Letzte, an das man denken sollte!“ Dr. Martin Junker fordert den Gesundheitsminister daher auf, mit den nicht verbrauchten Schutzmitteln verantwortungsbewusst und umweltfreundlich, ressourcenschonend und sinnvoll umzugehen und diese nicht in der beabsichtigten Weise zu vernichten. „Es sind auch unsere, meine, Steuergelder, die hier unüberlegt doppelt verschwendet werden.“