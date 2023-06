Empfindliche Flaniermeile: Musterpflaster in der Wilhelmstraße verschmutzt

Von: Susanne Kornau

Teilen

Visualisierung im Schaufenster: Platten (24 x 48 cm) und graues/gelbes Kleinsteinpflaster prägen das Bild. © Kornau

Musterpflasterfläche nach vier Monaten schon deutlich verschmutzt: Schlechtes Omen fürs Erscheinungsbild der frisch sanierten Wilhelmstraße.

Lüdenscheid – Hell und freundlich soll es werden – von pflegeleicht ist offenbar in keiner Phase der jahrelangen Vorbereitung der Innenstadtsanierung die Rede gewesen. Doch ein Blick auf die Musterpflasterung des kommenden Bodenbelags, der aus dem hässlichen Provisorium in der unteren Wilhelmstraße noch in diesem Jahr eine mediterran anmutende Flaniermeile machen soll, zeigt, wie notwendig das gewesen wäre.

Seit Mitte Februar liegt die kleine Steinfläche etwa in Höhe der Hausnummern 20 bis 22 (Ecke Jockuschstraße/Hussel). Dort haben die Pflasterer vor nunmehr vier Monaten eine rund 1,50 Meter mal 3,30 Meter große Fläche mit den neuen Steinen in grauer und gelber Farbe belegt – „optisch ansprechend“, sagt die Stadtverwaltung. Die Lüdenscheider sollten einen Eindruck davon bekommen, wie’s wird. Dieser Belag unterscheidet sich deutlich von dem, der Ober- und Altstadt definiert. Flankiert wird die Musterpflasterung von großen Folien-Aufstellern mit Visualisierungen der künftigen Wilhelmstraße. Die Bilder künden von Aufenthaltsqualität und Atmosphäre.

Die Aufwertung der Innenstadt ist erklärtes Ziel der Umgestaltung. Dazu gehört, Barrieren abzubauen. Also wurden Rampen gebaut, das alte Kopfsteinpflaster in der Altstadt wurde teilweise geschliffen und wieder verlegt. Wege sind leichter begehbar geworden und bei Bedarf auch mit Rollstühlen, Rollatoren oder Kinderwagen besser zu befahren.

Zur Aufwertung gehört, Sitzgelegenheiten zu schaffen. Die ersten Bänke stehen auf dem Graf-Engelbert-Platz und vor der Treppenanlage des Café Fabriksken. Innerhalb der nächsten drei, vier Wochen sollen, kündigte Baustellenkoordinator Karsten Koppmeier vergangene Woche bei der ersten Alt- und Oberstadtkonferenz an, auch Bänke in Höhe VHS/Weltladen folgen, inklusive eines Bäumchens im mobilen Container. Denn auch Grün ist in der weitgehend steinernen Altstadt gewollt. Die Holzbänke sind recht hell, sollen aber witterungsbedingt nachdunkeln. Ähnliches erhofft man sich bekanntlich von den Brunnenstufen, die ein Jahr Zeit bekommen, um sich ihrer Umgebung farblich anzupassen.

1. Bauabschnitt

Gut acht Wochen, so schätzt Koppmeier, werden die Bauarbeiten in der oberen Wilhelmstraße noch dauern. Dann wird auch der Abschnitt vom Alten Markt/Engelbert-Platz bis Höhe Reidemeister und somit bis zum Innenstadt-Eingang Hochstraße/Werdohler Straße mit der dritten Stadttor-Intarsie (Arbeitstitel: Ungerporte) fertiggestellt. Der Plan ist laut Koppmeier, Ende Juli/Anfang August diesen 1. Bauabschnitt abzuschließen. Dann zieht das Baulager Turmstraße um, sodass auch diese Fläche umgestaltet werden kann. Nachträglich zum Pflasterplan hinzugekommen sei die Römergasse: „Das Material müsste reichen.“

2. Bauabschnitt

Danach folgt dann mit der unteren Wilhelmstraße der 2. Bauabschnitt. Der Auftrag sei erteilt, so Koppmeier bei der Altstadtkonferenz: „Das Material wird jetzt bestellt. Wenn uns der Winter gnädig ist, werden wir im Winter bis zum Karussellplatz kommen.“ Angesprochen auf die bereits jetzt sichtbare, starke Verschmutzung der Musterfläche, zeigte sich Karsten Koppmeier etwas ratlos – und trotzdem voller Hoffnung, dass das kein schlechtes Omen sei. Ja, man habe sich das angesehen und sei überrascht über den Grad der Verschmutzung. Abhilfe? Achselzucken. Aber die Erwartung einer gewissen Grundsättigung über die Jahre ist nach wie vor da. Das hat sich seit der letzten großen Innenstadtsanierung nicht geändert, aber längst als trügerisch erwiesen.

Teppich-Order

2004 durfte der Markt erstmals auf den gerade frisch verlegten Granit. Damals sorgte eine eigene Lüdenscheider „Teppich-Order“ für überregionale Aufmerksamkeit und bei den Markthändlern für Empörung, die künftig auf Rasenteppichen stehen sollten. Um die bekanntermaßen empfindliche Fläche vor Verschmutzungen zu schützen, ließ die Stadtverwaltung damals Zettel verteilen, auf denen ein „rutschfester und sauberer“ Fleckenschutz verordnet wurde. Lange hielt der gute Vorsatz nicht vor. Die Expertise eines damals eigens befragten Naturstein-Fachmanns erweist sich im Rückblick zudem als falsch, beruhigte aber vorübergehend die Gemüter. Er sagte einen „satt patinierten“ Endzustand nach etwa dreijährigem Gebrauch und Pflastertreten vorher. Danach nehme die Fläche keinen Schmutz mehr an.

Ein Trugschluss, wie sich gezeigt hat. An vielen Stellen ist mehr als deutlich, dass Kaugummis nicht das einzige Problem für innerstädtisches Pflaster sind: Flüssigkeiten sind eingetrocknet, schwärzliche Bereiche dehnen sich unter den Mülleimern aus, Tropfen, Schlieren, Reifenspuren ziehen sich über Flächen und Stufen.

STL-Chef Andreas Fritz spricht von routinemäßiger sowie punktueller Reinigung. Eine Spezialfirma habe auf der kompletten Fläche schon mal „eine deutliche Verbesserung“ hingekriegt. Und anschließend eine Rechnung über rund 20 000 Euro geschrieben. Eine „sehr, sehr aufwendige Kaugummientfernung“ habe man vor Jahren mal durchgeführt, nicht regelmäßig, denn das alles sei „eine teure Geschichte“. Und: „Wenn der Stein mit Hochdruckreiniger bearbeitet wird, wird er empfindlicher. Das hält auch nicht lange.“

Erst seit Mitte Februar liegt die Musterpflasterung im unteren Bereich der Wilhelmstraße. Die Verschmutzung ist bereits deutlich zu sehen. © nougrigat