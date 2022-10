Emotionale Einweihungsfeier des Geschwister-Scholl-Wandbildes

Von: Susanne Kornau

Mit einem Festakt wurde die Einweihung des neuen Geschwister-Scholl-Wandbildes gefeiert und dabei an die Geschichte der Geschwister erinnert. © Cornelius Popovici

Die Stadt hat ein neues Paint-the-Wall-Kunstwerk. Es ist viel mehr als ein Wandbild. Es ist die überdimensionale Botschaft, mutig zu sein, initiativ, das Morgen mitzugestalten. Eine Botschaft, die in dieser Gestalt mehr als 80 Jahre alt und unsterblich ist

Lüdenscheid - „Hans und Sophie Scholl verkörpern den Wunsch nach einer gerechten Welt, in der sich jeder Mensch frei und würdevoll entfalten kann. Sie sind für uns das mahnende Gewissen, erkanntes Unrecht zu bekämpfen und Verantwortung zur stärksten Kraft des eigenen Tuns zu machen“, heißt es im Leitbild des Geschwister-Scholl-Gymnasiums.

In einer emotionalen Feierstunde bedankten sich Schule und Schüler am Donnerstag für „ein großartiges Projekt“, das der Schule ein Wahrzeichen geschenkt hat: das Street-Art-Gemälde des Künstlers Martin Bender. Von der Idee bis zur Realisierung des Geschwisterporträts von Hans und Sophie arbeiteten viele Hand in Hand – Stadt, die Zentrale Gebäudewirtschaft, Stadtmarketing, der Verein Willi&Söhne, der Geschichts- und Heimatverein sowie die Sparkasse Lüdenscheid. Sie alle waren vertreten beim Festakt und durften ein gerahmtes Bild und eine weiße Rose mitnehmen – das Symbol für die Widerstandsgruppe um die Scholl-Geschwister im Nazi-Staat.



Aufbegehren gegen Ungerechtigkeit und Tyrannei

Schulleiterin Michaela Knaupe und Bürgermeister Sebastian Wagemeyer nutzten die Feierstunde in der mit Schülern und Lehrern voll besetzten Aula, um an die Namensgeber der Schule, ihre Ideale und ihre Geschichte zu erinnern. Es sei ein sehr gelungenes und sehr bedeutendes Porträt, betonte Sebastian Wagemeyer. Die Namen der Geschwister stünden symbolisch für das Aufbegehren gegen Ungerechtigkeit und Tyrannei, etwas, das heute wieder neue Bedeutung bekommen habe. Allen Projekt-Beteiligten galt daher sein „großes Dankeschön“.



Schülersprecherin Xenia Trimpop und ihre Stellvertreterin Viktoria Thiel skizzierten – umrahmt von musikalischen Beiträgen – die Geschichte der Geschwister Scholl, nach denen die Schule seit 1959 benannt ist. Ein ZDF-Film aus der Reihe „Frauen, die Geschichte machten“ zeichnete abschließend die Entwicklung bis zur Hinrichtung der jungen Menschen nach. Ihre Botschaft führt das Bild nun vor Augen. „Es ist“, sagte Michaela Knaupe, „ein weithin sichtbares Zeichen dafür, dass die Geschwister Hans und Sophie Scholl auch heute noch leuchtende Vorbilder sind.“ Das Stichwort würde Matthias Czech (Willi&Söhne) gerne wörtlich nehmen. „Jetzt“, sagte er und musterte die Fassade, „müssen wir nur noch sehen, wie wir Licht dahin bekommen.“