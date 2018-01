Vornamen: Emilia, Mila und Noah am beliebtesten

Emilia, Mila und Noah sind die beliebtesten Vornamen, die im vergangenen Jahr an Lüdenscheider Neugeborene vergeben wurden.

Lüdenscheid - Emilia, Mila und Noah sind die neuen Spitzenreiter bei den beliebtesten Vornamen von Lüdenscheider Babys. Das geht aus einer Statistik des Standesamtes hervor.

Und: Erstmals seit einigen Jahren ist die Zahl der Geburten von Lüdenscheider Kindern wieder leicht rückläufig: So sank die Zahl von 1495 im Standesamt angemeldeten Babys in 2016 auf 1417 im vergangenen Jahr.

Der bislang beliebteste Mädchenvorname in der Bergstadt – Sophie – wurde nach vielen Jahren vom ersten Platz verdrängt. Neue Spitzenreiter in Lüdenscheid sind die Mädchennamen Emilia und Mila auf einem geteilten ersten Platz – jeweils elf Elternpaare vergaben diese Namen an ihr Töchterchen.

Ebenfalls einen Wechsel gab es in der Jungen-Rangliste: Noah ist mit 15 Nennungen der neue Spitzenreiter und löst damit Luca ab. Auf den weiteren Plätzen folgen Elias (13), Leon (11) sowie Alexander, Felix, Luca und Paul (jeweils acht), bei den Mädchen sind es Lina (neun Nennungen), Emily, Greta, Lia und Mia (jeweils acht).

Wie aus der Statistik des Lüdenscheider Standesamtes weiter hervorgeht, erhielten 980 Neugeborene einen Vornamen, für 416 gab es zwei und für 20 Babys sogar drei Vornamen. Ein neuer Erdenbürger darf sich sogar über mehr als drei Vornamen freuen.

Die Rangliste des zweiten Vornamens führen übrigens Marie und Sophie (jeweils 14), Maria (7) und Nur (5) bei den Mädchen an, bei den Jungen sind Alexander (13), Elias (7) und Maximilian (6) die Favoriten.

Neben klassischen Namen wie Anna, Jana, Lara oder Luisa sowie Tom, Anton, Finn oder Jonas finden sich unter den Top 30 in Lüdenscheid aber auch Namen wie Anastasia, Defne, Elif oder Medina bei den Mädchen sowie Milan, Muhammed, Joris, Hamza, Liam oder Levin bei den Jungen.