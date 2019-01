So nennen Lüdenscheider Eltern ihre Babys am häufigsten

Lüdenscheid - Die Lüdenscheider bleiben sich treu – zumindest, was die Namensauswahl für ihren Nachwuchs angeht: Wie schon im vergangenen Jahr führen Emilia und Mila (punktgleich) sowie Leon die Namensstatistik in der Bergstadt an.

Damit weichen die Lüdenscheider durchaus vom deutschlandweiten Trend ab, denn: In der Liste der in Deutschland am häufigsten vergebenen Vornamen, die die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) seit 1977 jährlich herausgibt, wurden für 2017 Marie und Maximilan an erster Stelle genannt – und das seit vielen Jahren. Aktuelle Zahlen für 2018 wurden noch nicht veröffentlicht.

In Lüdenscheid gaben jeweils 16 frisch gebackene Eltern ihrer Tochter den ersten Namen Emilia beziehungsweise Mila, auf Rang drei folgt mit elf Nennungen Mia. Ebenfalls in den Top Ten der meist vergebenen ersten Vornamen: Amelie (zehn), Leni und Lina (jeweils acht), Maja, Maria und Sofia (jeweils sieben) sowie Charlotte, Emily, Emma, Lea und Leonie (jeweils sechs).

Unangefochtener Spitzenreiter bei den ersten Jungennamen bleibt, wie schon im Vorjahr, Leon: 14 Eltern meldeten ihren Sohn auf diesen Namen beim Lüdenscheider Standesamt an. Auf den weiteren Plätzen folgen Ben, Samuel und Theo mit jeweils neun Nennungen, Finn, Hamza, Milan und Noah (jeweils acht) sowie Luca, Phil und Yusuf (jeweils sieben).

Von den 1448 berücksichtigten Kindern (1. Januar bis 31. Dezember 2018) erhielten 1003 Mädchen und Jungen nur einen Vornamen, während 418 Neugeborene mit zwei Namen durchs Leben gehen werden. Für immerhin 25 Babys gab es drei Namen, für zwei sogar mehr als drei. Die Rangliste der zweiten Vornamen führen bei den Mädchen Marie (19), Sophie (16) und Maria (sechs) an, während es bei den Jungen Alexander (acht), Can (vier) und Leon (vier) sind.

Während in der Top 30 bei beiden Geschlechtern eher die klassischen und seit vielen Jahren beliebten Namen dominieren, finden sich bei den Zweit- und Drittnamen durchaus auch außergewöhnliche beziehungsweise seltene Namen – beispielsweise Su, Akif, Nur, Todorova oder Agyemang bei den Mädchen sowie Alp, Malik, Achilleas oder Adem bei den Jungen.

Insgesamt fällt auf: Nach einem kleinen Rückgang in 2017 ist die Zahl der beurkundeten Geburten in Lüdenscheid im vergangenen Jahr wieder gestiegen. Wie die Statistikerinnen aus dem Standesamt auf Anfrage mitteilen, gab es im Jahr 2018 1456 beurkundete Geburten in Lüdenscheid, davon 653 mit Wohnort in Lüdenscheid. Im Jahr zuvor waren es 1430, davon 627 in Lüdenscheid.

Im Gegensatz dazu vermelden die Standesbeamten für das vergangene Jahr 1632 Sterbefälle (932 mit Wohnort in Lüdenscheid), im Jahr zuvor waren es mit 1579 (917 mit Wohnort in Lüdenscheid) 53 weniger.