Eltern in Sorge: Mann erneut nackt auf Spielplatz in Lüdenscheid gesehen

Von: Jan Schmitz

Ein Exhibitionist tauchte zweimal montags auf eine Kinderspielplatz in Lüdenscheid auf (Symbolbild). © dpa

Zum wiederholten Mal hat sich ein Mann tagsüber auf Kinderspielplätzen in Lüdenscheid ausgezogen. Eltern an der Kalve sind in Sorge.

Lüdenscheid – Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen hat sich ein 35-jähriger Mann aus Lüdenscheid auf einem Kinderspielplatz an der Kalve entblößt. Auf Nachfrage bestätigte die Polizei, dass es sich bei dem Tatverdächtigen, der am Montag (25. Juli) komplett nackt auf dem Kinderspielplatz Am Hilgenhaus angetroffen worden sein soll, um denselben Mann handelt, der am 11. Juli auf dem nur wenige Hundert Meter entfernten Spielplatz an der Dickestraße vor Kindern die Hose heruntergelassen hatte. Der 35-Jährige ist laut Polizeisprecher Christof Hüls wegen ähnlicher Delikte bereits polizeilich in Erscheinung getreten.

Im aktuellen Fall am Montagnachmittag soll sich der Mann auf dem Spielplatz komplett ausgezogen haben. Zu diesem Zeitpunkt waren nach Polizeiangaben keine Kinder auf dem Platz. Als ihn eine Zeugin ansprach, schrie er sie an. Der Mann zog sich an und verließ den Spielplatz. Die alarmierten Polizeibeamte trafen ihn kurz darauf auf der Zufahrt an. Er bestritt, sich ausgezogen zu haben.

Zwei Wochen zuvor am Montag, 11. Juli hatte sich der zunächst unbekannte Mann gegen 15.30 Uhr auf dem Spielplatz an der Dickestraße auf eine Schaukel gesetzt, seine Schuhe ausgezogen und komplett die Hose heruntergelassen. Dabei suchte er laut Polizeibericht ständig den Blickkontakt zu den Kindern, die gerade auf dem Gelände spielten. Kinder informierten ihre Eltern, die wiederum die Polizei alarmierten.

Nach dem Exhibitionisten war zunächst öffentlich und mit einer Personenbeschreibung gefahndet worden. Nach den nachfolgenden Ermittlungen ist sich die Polizei inzwischen aber sicher, dass der 35-Jährige auch für diese Tat tatverdächtig ist.