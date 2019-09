Eltern bekommen Post! Bisherige Anmeldungen ungültig - bald nur noch eine Möglichkeit

Lüdenscheid - Die Stadt Lüdenscheid schreibt alle Eltern von Neugeborenen und Kleinkindern an. Der Grund: Bei der Kita-Anmeldung wird kpnftig alles anders. Wer schon einen Kita-Platz ab August 2020 hat, muss sich erneut anmelden.

Wie die Stadt Lüdenscheid mitteilt, führt sie zum Kindergartenjahr 2020/21 das Online-Anmeldeportal Kivan ein. Künftig kann die Anmeldungen zur Betreuung von Kindern in allen Lüdenscheider Kindertageseinrichtungen von zu Hause aus online vorgenommen werden.

Am 28. Oktober um 8 Uhr geht das Portal online. Bis einschließlich 1. Dezember 2019 können Eltern ihren Nachwuchs dort anmelden. Eltern, die ihr Kind bereits für die Betreuung ab August 2020 angemeldet haben, müssen dies erneut über das Online-Portal tun. Die bisher vorgenommenen Anmeldungen sind ungültig. "Dies ist sicherlich unerfreulich, ist aber verfahrensbedingt leider nicht anders lösbar", heißt es vonseiten der Stadt dazu.

Durch die Online-Anmeldung entfallen die persönlichen Anmeldungen in den Kindertageseinrichtungen und schaffen somit Erleichterung sowohl für Eltern als auch für die Kindertageseinrichtungen. In den nächsten Wochen und Monaten bieten die Kitas jedoch Tage der Offenen Tür an, an denen man sich über Einrichtung, Konzept und Rahmenbedingungen vor Ort informieren kann.

In den kommenden Tagen erhalten alle Eltern mit Kindern im Kindergartenalter ein Anschreiben mit weiteren Informationen zur Umstellung des Anmeldeverfahrens. Auch werden Ansprechpartner zur Beantwortung von Fragen im Jugendamt-Fachdienst Kindertageseinrichtungen benannt.

Das Jugendamt hofft, dass mit Einführung von Kivan das Anmeldeprocedere für alle Beteiligten effizienter, übersichtlicher und bequemer wird und das Zu- und Absageverfahren schneller als bisher abgeschlossen werden kann.