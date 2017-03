Lüdenscheid - Vor rund vier Jahren konnte Elfriede Kohlrusch nur noch wenig selbst: Einkaufen gehen oder mal eben zum Kiosk waren für die gebürtige Hagenerin nicht mehr möglich. Unterstützung erhielt sie nach einem kurzen Aufenthalt in einer Hagener Einrichtung für psychiatrische Betreuung im Haus Hellersen.

Nach fast vier Jahren kann sie in die Eigenständigkeit zurückkehren. „Von Anfang an war sie eine Bewohnerin, die motiviert war. Sie hatte Ziele, die sie verfolgt hat“, sagt Sabrina Schubert vom Sozialen Dienst der Betreuungseinrichtung.

Haus Hellersen bietet verschiedene Stationen. „Je nach Anspruch kann jeder Fall begleitet werden“, erklärt Schubert. Auch für Elfriede Kohlrusch gab es eine Stufenrehabilitation: Zuerst zog sie in eine Betreuungswohngruppe der Einrichtung. Relativ schnell habe man ihre Fähigkeiten und Ressourcen einschätzen können, sagt Schubert. Als nächster Schritt stand das Wohntraining auf dem Plan. Danach folgt gewöhnlich die Außenwohngruppe. „Frau Kohlrusch überspringt diesen Schritt nun“, erklärt Schubert. Denn die gebürtige Hagenerin zieht bald aus und in ihre eigene Wohnung. „Zurück in die Eigenständigkeit“, betont Holger Bursian, Heimleiter von Haus Hellersen. Dort werde sie durch den ambulanten Dienst weiter unterstützt.

Die meisten kehren in ihre Familien zurück, doch bei Kohlrusch ist das nicht so. „Ich bleibe in Lüdenscheid“, sagt sie. „Mir gefällt es hier.“ Mit ihrer Zeit im Haus Hellersen ist sie zufrieden: „Mir wurde sehr geholfen.“ Neben Geschäftsführer Michael Poschmann und Sabrina Schubert möchte sie sich auch bei Dieter Klein und Jürgen Ruthmann bedanken. „Ich habe mich im Haus Hellersen immer sehr wohl gefühlt.“

Nun möchte sie anderen helfen und bleibt daher dem Heimbeirat der Einrichtung erhalten. Während ihrer Zeit im Haus Hellersen kam Kohlrusch vor etwa drei Jahren zum Malen. „Wenn ich einen Tag nicht male, fehlt mir was“, sagt sie. „Dabei komme ich runter.“ Nach und nach habe sie sich immer mehr zugetraut und an schwierige Bilder gewagt. Aktuell sind ihre Werke im Sternenzelt ausgestellt.