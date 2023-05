Elf Monate nach dem Wohnhausbrand am Honsel: „Wir wollen wieder nach Hause!“

Von: Olaf Moos

Claudia Pondruff, ihre Schwägerin Annette Pondruff und Justyna Rasche (von links) wünschen sich nach fast einem Jahr nichts sehnlicher als die baldige Rückkehr in ihre Wohnungen an der Honseler Straße. © Olaf Moos

Die Nerven der Mieter liegen blank. Vor fast einem Jahr, am 22. Juni 2022, stand der Dachstuhl ihres Mehrfamilienhauses an der Honseler Straße in Flammen – vermutlich war Brandstiftung die Ursache. Die sieben Mietparteien mussten von heute auf morgen ausziehen und sich eine vorübergehende Bleibe suchen. Doch die Hoffnung auf eine baldige Rückkehr in ihre Wohnungen wurde bitter enttäuscht.

Lüdenscheid - Die Baugenehmigungen aus dem Rathaus liegen längst vor, die Handwerker stehen Gewehr bei Fuß. Doch Hauseigentümer Heinz Wacker und seine Gebäudeversicherung streiten sich um die Abwicklung des Schadens. Eine Einigung ist nicht in Sicht. „Die Verzweiflung meiner Mieter wächst mit jedem Tag.“

Annette Pondruff (49) erinnert sich genau an jenen Tag, an dem ihr Leben und das ihrer Nachbarn eine dramatische Wendung nahm. Die Sicherheit und Geborgenheit im Umfeld langjähriger Nachbarn, die zu Freunden wurden, brach weg.

„Die Kosten laufen weiter“

Der Anruf kam vormittags, als Annette Pondruff an ihrem Arbeitsplatz war. Wenige Stunden später war klar, dass das Haus unbewohnbar ist. Die Feuerwehr sprach ein Betretungsverbot aus. „Was das Feuer nicht geschafft hat, hat das Löschwasser erledigt“, so die Mieterin. „Jetzt ist alles fremd, die Wohnung, die Möbel, einfach alles fremd. Wir wollen wieder nach Hause!“



Am nächsten Tag hatten die Bewohner noch Gelegenheit, die wichtigsten Gegenstände abzuholen. Später kamen die Möbel, die noch zu gebrauchen sind, in ein Lager. Die Hausratversicherung der 49-Jährigen sagte die Übernahme der Lagerkosten zu – für 150 Tage. Die waren Mitte November verstrichen. „Die Kosten laufen weiter.“



Vermieter Heinz Wacker, Senior-Chef des Containerdienstes an der Worthstraße, hat es mit ganz anderen Dimensionen zu tun. „Nach Berechnungen eines Sachverständigen meiner Gebäudeversicherung beläuft sich der Schaden auf rund 1,5 Millionen Euro.“ Das entspreche in etwa der vereinbarten Deckungssumme im Schadensfall, so der 75-Jährige.



Die Verzweiflung meiner Mieter wächst mit jedem Tag.

Doch die Versicherung habe einen Gutachter mit einer neuen Schätzung beauftragt. Dessen Ergebnis ging von einem Schaden in Höhe von 400 000 Euro aus, so der Hauseigentümer. Wacker ließ ein Gegengutachten erstellen, dass von einer Schadenshöhe von 1 Million Euro ausging.



Die Handwerker machten mit ihren Kostenvoranschlägen noch ganz andere Rechnungen auf. Wie Heinz Wacker sagt, gehen seine Elektriker davon aus, dass die komplette Anlage des Hauses für etwa 150 000 Euro erneuert werden muss. „Doch die Versicherung hat einen Betrag von 30 000 Euro angesetzt, um lediglich die Elektrik in den beiden ausgebrannten Wohnungen im Dachgeschoss instandzusetzen.“



Das Problem sei jedoch, dass es für die 1960 installierte Anlage „keinen Bestandsschutz“ und inzwischen ganz andere Sicherheitsbestimmungen für die Inbetriebnahme von Elektroanlagen gebe.



Auch die Klempner kommen bei ihrer Bestandsaufnahme zu anderen Erkenntnissen als die Versicherung. Während deren Gutachter die Erneuerung zweier Gas-thermen in den oberen Wohnungen für ausreichend hält, müssten nach Angaben des Heizungsinstallateurs die Thermen in allen acht Wohnungen ersetzt werden.

Nomadenleben nach dem Brand

Die Verzögerungen, die im Streit mit der Gebäudeversicherung entstehen, bergen zudem die Gefahr, dass die Angelegenheit noch viel teurer werden kann als der Einbau acht neuer Heizungen. Wenn die Klempner nicht schleunigst loslegen können, droht ab nächstem Jahr die Pflicht, erneuerbare Energie zu nutzen und etwa Wärmepumpen einzubauen.



Die Komplettsanierung des Daches bereitet dem Vermieter weitere Kopfschmerzen. Nachdem ein Dachdecker ihm gesagt habe, dass die geeigneten Ziegel in Deutschland kaum noch zu kriegen und der Preis deshalb bald um 30 Prozent steigen werden, bestellte Wacker zunächst auf eigene Kosten flugs die Dachpfannen und lagert sie seitdem hinter dem Haus.



Derweil warten die Mieter weiter auf die ersehnte Rückkehr in ihre Wohnungen. Unter ihnen die 90 Jahre alte Schwester des Hauseigentümers, die seit 63 Jahren dort wohnt. Oder Annette Pondruffs Schwägerin Claudia Pondruff, der die Tränen kommen, wenn sie über die Situation spricht.



Oder Justyna Rasche. Sie ist 2013 in das Haus gezogen und wohnte im Dachgeschoss neben dem Pärchen, in dessen Wohnung der Brand ausbrach. „Nach dem Feuer habe ich erst mal ein Nomadenleben geführt.“ Zuerst zu ihrem Sohn, dann in eine Ferienwohnung und in eine weitere provisorische Bleibe. Justyna mag sich nicht mehr lange mit dem Schwebezustand abfinden. „Wenn das bis zum Herbst an der Honseler Straße nicht klappt, dann war’s das, dann suche ich mir eine andere Wohnung.“

Ermittlungsverfahren läuft weiter

Nachbar Frank Schätte, der 1984 bei Heinz Wacker einen Mietvertrag unterschrieben hat und als begeisterter Imker Bienenvölker in dem Garten hinter seiner Wohnung hält, hat nur wenige hundert Meter entfernt ein Reihenhäuschen bezogen. Der Rentner sagt, das sei teurer als seine angestammte Wohnung. „Aber ich mache mir keinen Druck mehr.“



Er habe den Sachverständigen der Versicherung Anfang des Jahres angeschrieben, sagt Frank Schätte, „aber der hat überhaupt nicht geantwortet“. Und tatsächlich habe er einmal den Generalbevollmächtigten der Versicherungsgesellschaft telefonisch erreicht. „Der sagte mir, dass er aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Auskunft erteilen könne.“



Als das Feuer ausbrach, leitete die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung gegen das Paar aus dem Dachgeschoss ein. Keiner der Nachbarn glaubt an einen Zufall. Denn am Tag nach dem Brand sollte die Wohnung zwangsgeräumt werden. Die beiden Tatverdächtigen beschuldigen sich nach Informationen unserer Redaktion gegenseitig, das Feuer gelegt zu haben.



Oberstaatsanwalt Dr. Gerhard Pauli bestätigt: „Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.“ Auf schwere Brandstiftung steht mindestens ein Jahr Freiheitsstrafe.