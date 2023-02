Ekel-Alarm und Faszination: Spinnen bevölkern das Kulturhaus

Von: Torben Niecke

Mutige Besucher können die Spinnen sogar auf die Hand nehmen. © Privat

Riesenspinnen zum Anfassen. Am Sonntag, 19. Februar, gastiert die Ausstellung „Die größten Vogelspinnen der Welt“ im Lüdenscheider Kulturhaus.

Lüdenscheid – Schluss mit der Spinnenphobie. Am Sonntag, 19. Februar, ist die Wanderausstellung „Die größten Vogelspinnen der Welt“ zu Gast im Lüdenscheider Kulturhaus.

Und der Name ist Programm. Mit im Gepäck ist nämlich die größte bekannte Vogelspinnen Art der Welt, die „Theraposa Blondi“. Aber auch andere exotische Insekten wie Wandelnde Blätter, Gespenstheuschrecken und Gottesanbeterinnen locken in die Ausstellung. In Vorträgen wird über das Verhalten und die Lebensräume der Krabbeltiere berichtet und mutige Besucher können im pädagogischen Streichelzoo die Tierchen aus nächster Nähe betrachten und auf die Hand nehmen.

Die Ausstellung hat zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet. Für Erwachsene kostet der Eintritt zehn Euro, Kinder ab vier Jahren zahlen Acht Euro und für Kleinkinder ist der Eintritt frei.