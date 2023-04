Was kostet die Kugel? Eispreise in Lüdenscheid stark gestiegen

Von: Leon Malte Cilsik

Die Inflation hat auch vor Milch, Sahne, Zucker und Co nicht Halt gemacht – die Eispreise sind teilweise stark gestiegen. Bei einer Sorte könnte es besonders teuer werden.

Lüdenscheid – Bereits der März hat zwischenzeitlich mit viel Sonnenschein und teilweise zweistelligen Temperaturen die Menschen in ganz NRW ins Freie gelockt. Lüdenscheid bildete da keine Ausnahme – spätestens der April wird nun wohl endgültig das Ende der kalten Jahreszeit besiegeln.

Da liegt es nahe, den Frühlingsanfang mit einem leckeren Eis gebührend zu feiern. Bloß gut, dass auch in der Bergstadt viele Eiscafés bereits in die Saison gestartet sind. Aber: Teilweise kostet die leckere Kugel nun deutlich mehr als im Vorjahr – sowohl für die Eisdielenbetreiber als auch die Kunden. Denn die Inflation hat vor Milch, Sahne, Zucker und Co nicht Halt gemacht, die hohen Energiepreise tun ihr Übriges. Eine Sorte ist davon ganz besonders betroffen.

Was kostet die Kugel? Einkaufspreise stark gestiegen

„Wir mussten unsere Preise auf 1,40 Euro pro Kugel erhöhen“, sagt Mary Beer vom Eiscafé Bella – das sind 30 Cent mehr als im Vorjahr, als das Eiscafé in Brügge eröffnete. „Und damit haben wir unsere gestiegenen Einkaufspreise nur minimal weitergegeben“, gibt Beer zu bedenken.

Auch für den Eisbecher müssen Kunden fortan tiefer in die Tasche greifen: Pauschal ein Euro mehr wird für die verschiedenen Eiskreationen nun fällig – die genauen Preise variieren natürlich.

Auch im Eiscafé Italia da Pino an der Bahnhofsallee müssen Eisfans nun 20 Cent mehr bezahlen als noch im Winter. Das habe aber nichts mit den allgemeinen Preissteigerungen zu tun, wie Inhaber Giuseppe Mazzarisi verrät: „Im Winter gehen wir immer mit den Preisen runter. Vergangenen Sommer hat die Kugel bei uns auch 1,20 Euro gekostet.“

Giuseppe Mazzarisi vom Eiscafè Italia da Pino an der Bahnhofsallee serviert bei bestem Wetter eine Eiskreation an Palassa Karamanli und Eleni Karvounedou (links). © Cedric Nougrigat

Doch auch Mazzarisi hat mit den gestiegenen Einkaufspreisen zu kämpfen: „Ich bezahle rund 70 Prozent mehr für die Ware, besonders schlimm ist es aktuell bei den Pistazien.“

Diese bestellt Mazzarisi direkt von Sizilien, die Lieferkosten seien enorm gestiegen. „Wenn ich nicht 1,50 Euro für eine Kugel Pistazieneis verlange, rechnet sich das einfach nicht mehr“, sagt Mazzarisi, der diese Entwicklung sehr bedauert.

Eine andere Strategie hat sich vor diesem Hintergrund Lazarus Palestidis vom Eiscafé Pinoccio überlegt: Aufgrund der aktuellen Preissituation verkauft er maximal 50 bis 100 Kilogramm Pistazieneis pro Jahr. Seine Preise von 1,30 Euro pro Kugel musste er indes nicht erhöhen: „Ich habe noch viele Zutaten aus dem vergangenen Jahr vorrätig“, verrät Palestidis.

Dazu zählen etwa gut haltbare Eispasten in verschiedenen Geschmacksrichtungen wie Nuss, Butterkeks oder Trüffel. „Ich hoffe und gehe aber auch davon aus, dass die Preise sich 2023 wieder normalisieren werden“, sagt Palestidis, der vor diesem Hintergrund Preiserhöhungen in diesem Jahr kategorisch ausschließt.

Neues Eiscafé am Rosengarten eröffnet

Wie geplant hat pünktlich zum Frühlingsauftakt am 1. April das Eiscafé II Duomo Milano am Rosengarten eröffnet. In der ehemaligen Gelateria Rialto, die inzwischen ein „Eisprofi aus Mailand“ übernommen hat, wie Milano Mitarbeiter Danilo Fernandez es ausdrückt, kostet die leckere Kugel 1,50 Euro – ungeachtet der Sorte.

Sousa Martins und Danilo Fernandez haben das Eiscafé II Duomo Milano wie geplant eröffnet. © Malte Cilsik

Wer sein Eis hingegen mit einer Einkaufstour im Stern-Center verbinden möchte, hat hierbei sogar die Auswahl zwischen zwei verschiedenen Eiscafés. Im Erdgeschoss kostet die Kugel im Eiscafé Venezia 1,40 Euro, auch hier machen sich aber die hohen Pistazienpreise bemerkbar: Möchte man eine Kugel mit dem Geschmack der grünen Steinfrüchte, müssen 10 Cent draufgelegt werden. Im Obergeschoss bietet das Eiscafé Leone hingegen einen konstanten Preis von 1,40 Euro.

Sead Ibishe (links) und Samir Amza haben im Eiscafé Leone im Stern-Center bereits alle Hände voll zu tun. © Malte Cilsik

Eispreise in Lüdenscheid 2023: Wo in Deutschland ist es teurer?

Mit 1,20 bis 1,50 Euro für eine Kugel liegt Lüdenscheid bundesweit nicht an der Preisspitze. Bereits im vergangenen Jahr lagen die Durchschnittspreise in Süddeutschland deutlich höher. In der bayrischen Landeshauptstadt München etwa verlangten Eisdielen 2022 durchschnittlich 1,73 Euro pro Kugel.

Auch in Baden-Württemberg wurde in Stuttgart 1,73 Euro für die kleinste Portion fällig. Nicht selten zahlten Kunden hier für eine Kugel Eis auch mal stolze zwei Euro – und verbessert haben sich die Energie- und Einkaufspreise für die Eisdielen seitdem nicht.

Auch in anderen NRW-Städten haben sich die Preise pro Kugel teilweise deutlich erhöht. So etwa in Münster, Hamm und Essen.