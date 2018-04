Modelleisenbahner präsentieren Miniaturwelt im Museum

+ © Nougrigat © Nougrigat

Lüdenscheid - Am Samstag, 14. April, und Sonntag, 15. April, werden die Bergischen Eisenbahn-Freunde aus Wipperfürth wieder in den Museen zu Gast sein und eine Modelleisenbahn ausstellen, die in Sachen Technik, Vielfalt und Größe ihresgleichen sucht.