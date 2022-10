Eisbahn in Lüdenscheid: Hohn und Spott für Linke

Von: Thomas Machatzke

Der Antrag der Fraktion Die Linke scheiterte: Die Laufzeit der Eisbahn in diesem Winter bleibt eine verkürzte. © Cedric Nougrigat

Mit ihrem Antrag für eine längere Laufzeit der Eisbahn scheiterte die Fraktion der Partei Die Linke am Montag in der Ratssitzung krachend.

Lüdenscheid – Für ihren Eisbahn-Antrag erntete die Fraktion der Partei Die Linke am Montag in der Ratssitzung nur Hohn und Spott. Die Linke hatte gefordert, die Eisbahn am Rathausplatz als Angebot für Jung und Alt im bisherigen Umfang beizubehalten.

Im Zuge der Energiekrise hatte die Stadt eine Kompromisslösung mit einer verkürzten Betriebszeit vorgestellt.



„In der letzten Ratssitzung wollte die Linke noch den Klimanotstand ausrufen lassen. Wie passt den das nun dazu“, fragte Jens Holzrichter (FDP), „wir haben uns eher die Frage gestellt, ob man die Eisbahn nicht ganz lassen sollte, haben uns aber für den Kompromiss entschieden, weil letztlich auch gar nicht so viel eingespart wird.“



„Die Linke neigt dazu, mit ihren Anträgen übers Ziel hinauszuschießen“, stellte Andreas Stach (Grüne) fest, „ich nenne solche Anträge Pupsi: peinlich und populistisch. Einfach inakzeptabel.“ Oliver Fröhling (CDU) sprach davon, dass man es gewohnt sei, dass die Linke „ihr Fähnlein populistisch in den Wind“ hänge.

Der Antrag scheiterte krachend – es sorgte final zudem noch für einen Lacher bei den anderen Fraktionen, als ausgerechnet ÖDP-Mann Claudius Bartsch mit den Linken-Ratsherren für den Antrag stimmte.