Einzelhandelslabor: Warum jeder Händler online sein muss

Lüdenscheid - Die Zielsetzung des Einzelhandelslabors Südwestfalen ist es, den stationären Einzelhandel durch neue Techniken und Media fit zu machen, um künftig wettbewerbsfähig zu bleiben. Die zentralen Ergebnisse stießen auf Interesse, denn rund 50 Einzelhändler hatten sich zu der Roadshow am Donnerstagabend eingefunden.

Der Kunde ticke heute anders: Unternehmen, die online nicht sichtbar ist, existieren für die Kunden meist gar nicht – und oft wüssten Kunden gar nicht, was es in ihrer Stadt alles zu kaufen gibt. Das haben auch viele Einzelhändler im Kreis erkannt: Voll besetzt war am Donnerstagabend der Lüdenscheider Ratssaal. Gut 50 Einzelhändler aus Südwestfalen hatten sich eingefunden, um bei der letzten der acht Roadshows des Einzelhandelslabors durch die Hochschulen – die Uni Siegen, die FH Südwestfalen und die BiTS – die zentralen Ergebnisse im Bereich auf die Onlinepräsentation der Händler und die Nutzung des Internets durch Käufer vorgestellt zu bekommen.

Umfragen hätten ergeben, dass die Kunden preissensitiver geworden seien. Eine Digitalisierung sei wichtig geworden, würde von vielen Händlern aber als notwendiges Übel empfunden. Technologien seien oftmals nicht bekannt und würden kaum genutzt, so Theresia Mennekes von der Uni Siegen.



Während die Uni Siegen den Blick auf den Verkaufsraum warf, hatte sich die FH Südwestfalen die Digitalisierung angeschaut. Lars Bollweg, wissenschaftlicher Mitarbeiter der FH Südwestfalen, hatte sich die Barrieren und Treiber für die Intension zur Nutzung digitaler Techniken zum Thema gemacht. Hier wurden die Nutzung einer digitalen Warenwirtschaft, digitaler Verkaufskanäle von Software zur Marketingunterstützung und digitale Zahlungsmöglichkeiten thematisiert. „Stellen Sie den Kunden mehr Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung“, riet der Fachmann.



Um die richtige Verschlagwortung in den Internet-Texten ging es bei Prof. Dr. Peter Vieregge von der BiTS. „Nur durch die richtigen Reizworte kommt man in Google nach oben“, so der Businesstipp.



Im zweiten Teil standen die Sachdiskussion und die praktische Arbeit auf dem Programm. Gruppenweise ging es an Aktionstischen um Kundenwünsche (geleitet von Theresia Mennekes von der Uni Siegen), um eine Liveanalyse von Internetseiten (Prof. Dr. Peter Vieregge von der BiTS), um ein Alleinstellungsmerkmal (Stephanie Erben , SIHK) und um Barrieren und Treiber der Digitalisierung im inhabergeführten Einzelhandel (Lars Bollweg, FH Südwestfalen).