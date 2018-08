Einweisung in „Geschlossene“ nach brutalem Überfall auf Ärztin

22-jähriger Plettenberger verurteilt

+ Symbolbild Urteil Gericht Justiz

Lüdenscheid/Plettenberg/Hagen - Mit der Einweisung des Beschuldigten in eine geschlossene psychiatrische Klinik endete im Landgericht Hagen am Mittwoch das Unterbringungsverfahren gegen einen 22-Jährigen Plettenberger. Er hatte am 11. Januar gegen 23.15 Uhr in einer Grünanlage an der Glatzer Straße eine 35-jährige Ärztin gewürgt und mit einem Stein auf ihre Stirn eingeschlagen.