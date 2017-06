Reichwein-Schüler nehmen das Publikum mit in die „Welle“

+ © Schwager Starke Darsteller: Die Schüler der Adolf-Reichwein-Schule. © Schwager

Lüdenscheid - Diese „Welle“ hat bei der Premiere in der Adolf-Reichwein-Gesamtschule (StARG) Darsteller und Publikum mitgerissen, und am Ende gab es lange Applaus für alle Mitwirkenden. Der Literaturkurs der StARG bot „Die Welle“ nach Morton Rhues Roman in einer schlüssigen Inszenierung, deren Feinheiten – Regie führte Josette Ommer – bestachen. Nach der Eingangsszene – die Darsteller saßen im Publikum, gaben sich zu erkennen und stellten sich vor – gab es erst einmal eine kurze filmische Sequenz aus einem essayistischen Dokumentarfilm. Der Blick in ein verwaistes Konzentrationslager, eine „Landschaft von neun Millionen Toten“ und die Frage, ob der „Massenwahn unter Trümmern begraben“ sei.