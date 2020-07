Unterirdisch besteht Einsturzgefahr: Bagger müssen Ex-Rewe-Center sanft abreißen

Der Abriss des ehemaligen Rewe-Centers in Lüdenscheid hat begonnen.

Platz für Neues entsteht derzeit an der Altenaer Straße. In dieser Woche begannen die Abrissarbeiten des ehemaligen Globus-Markts durch das Abbruchunternehmen Pfeifer aus Olpe.

In kleinen Schritten werden die Wände und Aufbauten mit einem Abrissbagger abgetragen und der dabei anfallende Schutt fachgerecht sortiert und entsorgt.

Beim Abriss

müssen die Mitarbeiter des Abbruchunternehmens besonders behutsam vorgehen, denn starke Erschütterungen des Erdreichs sind – so die Auflage in der Abbruchgenehmigung – in jedem Fall zu vermeiden.

Der Grund ist, dass der marode Hauptschmutzwasserkanal der Stadt direkt unter dem Gebäude verläuft. Ein Einsturz des historischen Kanals muss unbedingt vermieden werden. Erst wenn das Gelände geräumt ist, kann der Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid (SELH) die Abwasserleitung modernisieren.

Zuletzt war in dem Gebäude an der Altenaer Straße ein Rewe-Center untergebracht. Nach dem Ende des Mietvertrags stand der Komplex seit November 2018 leer. Ein Neubau ist geplant. Was dort entsteht, ist aber noch unklar.