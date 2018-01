Steuererhöhungen zunächst vom Tisch

Lüdenscheid - Einstimmig haben sich die Mitglieder des Hauptausschusses am Montag dafür ausgesprochen, auf die für den 1. Januar 2019 vorgesehenen Erhöhungen der Gewerbesteuer und der Grundsteuer B zu verzichten.

Die Kooperation aus SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP hatte, wie berichtet, den Antrag eingebracht. Hintergrund waren die gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen in den Jahren 2016 und 2017. „Wir wollen den Bürgern nicht über Bedarf in die Tasche greifen“, erklärte FDP-Fraktionschef Jens Holzrichter.

„Selbstverständlich stimmen wir dem zu“, betonte CDU-Fraktionschef Oliver Fröhling. Schon beim damaligen Erhöhungsbeschluss im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) habe die CDU die Anhebung als zu hoch eingeschätzt. „Wir begrüßen daher die Einsicht der Mehrheitsfraktionen.“

Wie berichtet, sollte der Hebesatz der Grundsteuer B ab 2019 gegenüber 2018 von 730 auf 786 Prozentpunkte steigen, der der Gewerbesteuer von 490 auf 499. Eine Rücknahme der Erhöhung führe zu Einnahmeausfällen von etwa 2,3 Millionen Euro im Jahr 2019 und den Folgejahren, hatten die Antragsteller errechnet. Wichtigstes Ziel bleibe es aber, solide zu wirtschaften und die HSK-Regeln einzuhalten. Das HSK schreibt einen Haushaltsausgleich bis 2022 vor.

Kämmerer Dr. Karl Heinz Blasweiler goss allerdings ein wenig Wasser in den Wein. Er könne den Antrag aus politischer Sicht durchaus nachvollziehen und es sei auch sachlich und fair darüber diskutiert worden, aber: „Wir sind zwar durch die erhöhten Steuereinnahmen aus dem roten Bereich heraus, aber der Zug ist noch längst nicht aus der Halle.“

Das größte Risiko liege in einer Zinserhöhung bei den Kassenkrediten. Außerdem habe man in den vergangenen Jahren mehr als 100 Millionen Euro an Eigenanteil verbraucht. Es sei daher noch ein sehr, sehr weiter Weg, um den Ursprung wiederherzustellen.

„Ich bin ein großer Verfechter der intergenerativen Gerechtigkeit. Dieser werden wir nicht gerecht, wenn wir die Einnahmen gleich wieder ausgeben“, betonte Dr. Blasweiler. Zurzeit sehe es so aus, als habe die Stadt die sieben mageren Jahre hinter sich, aber es begännen jetzt nicht unbedingt die sieben fetten Jahre.

„Denn wir haben zum Beispiel den Neubau der Feuer- und Rettungswache vor der Brust, der mit einem zweistelligen Millionenbetrag zu Buche schlägt.“ In Anbetracht der Generationengerechtigkeit müsse man auch Vorsorge für schlechtere Zeiten treffen.

Noch keine Prognosen wollte Dr. Blasweiler zur möglichen Neubewertung der Einheitswerte für die Grundsteuer aufstellen. „Das ist noch nicht einschätzbar.“