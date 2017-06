Einstiegsschacht für Kanalsanierung installiert

Mit der Installation des Einstiegsschachts an der Altenaer Straße/Ecke Wiesenstraße begann am Montag der letzte Teil der Kanalsanierung.

Lüdenscheid - Seit einem knappen Monat laufen die Arbeiten zur Kanalsanierung in der Altenaer Straße. Am Montagmorgen begann der optisch auffälligste und auch letzte Teil der Arbeiten.

Die Firma „Aarsleff“, Spezialist für Rohrsanierungen, hat einen hohen Einstiegsschacht aufgebaut, um das grabenlose Verfahren bis hin zur Wiesenstraße fortzusetzen.

Begonnen hatten die Arbeiten in Höhe der Deutschen Bank. „Ich denke, in den nächsten zwei Tagen wird der Abschnitt dann fertig sein. Dann werden die beiden Inversionstürme wieder abgebaut“, schätzt Johannes Irle, Sachgebietsleiter Kanalbau- und planung beim Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid (SEL). Im Auftrag des SEL wird das „Schlauchlining“ durchgeführt.

Nach Angaben des Unternehmens wird entsprechend des Kanaldurchmessers ein Schlauchträger aus korrosionsbeständiger Synthesefaser mit einseitiger Kunststoffbeschichtung gefertigt. Danach erfolge die werksseitige Imprägnierung mit abwasserbeständigen, warmhärtenden Polyester-Harzen. „Der vorkonfektionierte und imprägnierte Schlauchliner wird gekühlt und auf die Baustelle geliefert.“

Zunächst werde ein dünner Folienschlauch in die Sanierungshaltung eingebracht. Der flexible Schlauchliner werde dann in der Regel über die Einstiegsschächte bei konstantem Druck in die schadhafte Rohrleitung inversiert. Dies führe zur formschlüssigen und eng anliegenden Auskleidung des Rohres. Die kontrollierte Aushärtung erfolge klassisch nach der Warmhärtemethode mit Wasser oder Dampf. Ist das geschehen, werden die Häuser an dem Abschnitt wieder an das Kanalnetz angeschlossen.