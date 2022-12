Einst Spende „vom Bürger“: Kritik an städtischem Umgang mit Altstadtbrunnen hält an

Von: Susanne Kornau

Teilen

Die neuen Stufen legen sich wie ein Fremdkörper um den vertrauten achteckigen Sandsteintrog. Ob Nachdunkeln nutzt, will man im Januar sehen. © nougrigat

Kritik an Proportionen und Farbe hält an: „Es ist einfach schlecht gelöst“

Lüdenscheid – „Die Altstadt hat ein neues Wahrzeichen: Kupfernen Engelbert am Samstag enthüllt“ – so titelten die Lüdenscheider Nachrichten kurz vor Weihnachten 1982. Am 20. Dezember vor 40 Jahren wurde der Neumann-Brunnen offiziell übergeben. Wegen des Frosts war zwar die Natursteinverkleidung noch nicht angebracht und auch die Wasserspiele der Drachenköpfe liefen erst ab Juni 1983, als die Altstädter ihren neuen Mittelpunkt mit einem zweitägigen Brunnenfest feierten. Doch die Fertigstellung der Heroldsfigur setzte den Termin.

In der Krone des Brunnens stehen seitdem die Worte, mit denen Bürgermeister Jürgen Dietrich seinerzeit die Entstehungsgeschichte des Werkes von Schmiedekünstler K.T. Neumann ehrte: „Vom Bürger für den Bürger 1982.“ Dietrich ging zudem auf die Verleihung der Stadtrechte durch Engelbert von der Mark ein und wünschte sich, „Engelbert müsse auch weiterhin Vorbild sein für eine eigenständige Politik im Interesse und zum Wohle der Bürger.“ Der Brunnen, hoffte der Bürgermeister, „möge sich zu einem Herzstück bürgerschaftlichen Lebens entwickeln“.

„Im Kontext zu sehen“

40 Jahre danach hat das Herzstück Rhythmusstörungen: Die neue Doppelumrandung, die der Planer dem Brunnen im Zuge der Altstadtsanierung verpasst hat, gefällt längst nicht jedem. Nicht nur die helle Farbe wird als störend empfunden, Kritik gibt’s auch an den Proportionen.

Die emotional geführte Diskussion schwappt gerade bis Berlin und das nicht nur, weil dort der für die Altstadtsanierung verantwortliche Landschaftsplaner sitzt. In Berlin lebt auch die Tochter K. T. Neumanns, Susanne Zachriat (79). „Gerade beim Engelbert-Brunnen, da hat er sich so viel bei gedacht“, erinnert sie sich. Und sie erzählt von der großen Wertschätzung, die das Werk ihres Vaters auch in der Familie genieße: „Wir sammeln die Werke. Es ist uns alles sehr präsent. Auch der Engelbert-Brunnen gehört zu unserem Leben dazu.“ Dass der Brunnen im Kontext zu sehen sei, Einzelteile nicht beliebig hinzugefügt oder entfernt werden dürften, oder das Werk gar auf den Metall-Bestandteil reduziert werden dürfe, steht für sie außer Frage: „Das Umfeld gehört immer dazu.“

In Erinnerung an ihren Vater und sein künstlerisches Lebenswerk hätte man 2019, als Neumann 100 geworden wäre, wirklich gerne eine Ausstellung in Lüdenscheid gehabt, dort, wo die Familie nach Krieg und Flucht sesshaft geworden war. Doch im Museum habe man abgewunken, die Stadt habe es wohl nicht gewollt. „Lüdenscheid ist so, und das muss man wissen“, sagt sie dazu nur. Am Ende fuhr die ganze Familie trotzdem aus dem Anlass in die Bergstadt und sah sich die vielen künstlerischen Spuren an, die K. T. Neumann in dieser Stadt hinterlassen hat. Und nun die Diskussion um den Brunnen. Es schmerzt.

Treibende Kraft

Jens Hansen schmerzt die offizielle Haltung ebenfalls. Sein Vater, Hans-Joachim ‘Jochen’ Hansen, war einst die treibende Kraft gewesen, dass überhaupt ein Brunnen in die Altstadt kam und vor allem dafür, dass es überhaupt noch eine Altstadt gibt. „Er ging mit dem Modell auf Spendenfang“, erinnert sich der Sohn. Viele Menschen hätten gespendet, die Altstädter selbst, Firmen, ein großzügiger anonymer Spender, Stadtwerke und Sparkasse. Es wurden sogar zwölf Bilder versteigert, die, so weiß es das LN-Archiv, „größtenteils von Lüdenscheider Künstlern zur Finanzierung des Neumann-Brunnens gestiftet wurden“ – weil im städtischen Haushalt kein Geld für diesen „prächtigen Akzent im historischen Stadtkern“ vorhanden war. Dieses fachliche Lob kam seinerzeit übrigens von dem renommierten Architekten und Professor Harald Deilmann (Münster), der die Altstädter gestalterisch und künstlerisch beriet. Kurzum: Der Brunnen galt nicht nur Jochen Hansen als „ein gutes Beispiel ausgeprägten Bürgersinns“.

Am Ende kamen die erforderlichen 75 000 Mark zusammen. Aber den Grundstock, die ersten zehntausend Mark, stiftete die IG Altstadtsanierung. Um notfalls Musterprozesse gegen die Stadt führen zu können, hatte die IG zu Beginn Geld zurückgelegt – das nicht benötigt wurde, weil sich der Bürgerwille pro Altstadt durchsetzte. Die Geschichte der Sanierung damals war eine Geschichte des Kampfes um den Erhalt des Altstadtcharakters. Ohne den unermüdlichen Jochen Hansen gäbe es heute keine Altstadt mehr, die man erneut hätte sanieren können.

Vor eben diesem Hintergrund äußerte sich auch der Künstler bei der Brunneneinweihung: „Die Geschichte der Stadt Lüdenscheid und die Begeisterung ihrer Bürger seien zwei Elemente gewesen, die ihn bei seiner Arbeit beseelt hätten, erläuterte K.T. Neumann. Jeden Hammerschlag habe er mit Liebe und Ehrfurcht in die Figur hineingetrieben.“ Es war in der Tat ein Brunnen „Vom Bürger für den Bürger“.

Nicht zufriedenstellend

Das ficht die Sanierer heute offensichtlich nicht an. Es würden, so teilt Stadtsprecherin Marit Schulte-Zakotnik auf Nachfrage mit, weiterhin Alternativen für die Anpassung der Stufenanlage geprüft. Doch mit „Anpassung“ ist ausdrücklich nur eine Nachdunklung des Natursteins gemeint. Zwar habe ein erster Test keine zufriedenstellenden Ergebnisse gebracht, so die Stadtsprecherin weiter. Der Natursteinlieferant prüfe nun weitere Möglichkeiten, den verbauten Stein nachzudunkeln. Voraussichtlich im Januar gebe es Muster. Aber: „Bei den Anpassungen geht es vor allem um die Angleichung der Gesteinsfarbe, die Form der Stufen soll nicht grundlegend verändert werden.“

Das kann Architekt Jens Hansen kaum glauben. Planung, Vorbereitung und Arbeitsweise des mit der Familie Hansen befreundeten Künstlers kennt er aus eigener Anschauung, hat er doch beim Brunnenbau mit Hand anlegen dürfen. „Die Ignoranz und Arroganz der Stadt Lüdenscheid in diesem Zusammenhang ist wirklich unerträglich“, schimpft er: „Der Bürgerwille scheint nicht ansatzweise eine Rolle zu spielen.“ Aus fachlicher Sicht sei zu ergänzen: „Legt man objektive Gestaltungskriterien zugrunde, muss man sagen: Es ist einfach schlecht gelöst.“ Er verweist auf die „falschen Proportionen“ und die Schnapsidee, Naturstein nachdunkeln zu wollen: „Dann können sie es auch gleich lila streichen.“

Wie sagte doch Jürgen Dietrich einst, als die Brunnengestaltung vorgestellt wurde: „Es ist erfreulich, wenn man so produktiv mit den Bürgern gemeinsam Stadtsanierung betreiben kann.“

Der ganze Stolz der Altstädter: Der von dem Metallbildhauer K. T. Neumann geschaffene Brunnen mit seinen vielen symbolischen Hinweisen zur Stadtgeschichte wurde erst durch zahllose Spenden von Bürgern ermöglicht. © ln-archiv