Einschränkungen auf A45: Straßen-NRW fällt Bäume

Maßnahme für den Brückenneubau der Talbrücke Sterbecke

+ © Blossey © Blossey

Lüdenscheid - In der Ab- und Auffahrt Lüdenscheid-Nord in Fahrtrichtung Dortmund wird am Donnerstag, 28. Februar, rund ein halber Hektar Gehölze gefällt.