Einsatz in Lüdenscheid: Seltenes Phänomen bei Brand in leerstehendem Haus

Von: Bettina Görlitzer

Teilen

Feuerwehr im Einsatz (Symbolbild) © Daniel Schröder

Von außen war der Brand, der sich im Innern ereignet haben musste, nicht zu sehen. Ein Hausbesitzer erlebte an Neujahr eine böse Überraschung. Das ganz Haus war verrußt.

Einen ungewöhnlichen Einsatz für die Lüdenscheider Feuerwehr gab es am Neujahrstag an der Schlachthausstraße, denn zu löschen gab es dort nichts mehr. Dennoch hatte es in einem derzeit leer stehenden Gebäude irgendwann vorher gebrannt.

Gegen 14 Uhr hatte der Hausbesitzer festgestellt, dass das Gebäude verraucht war und zunächst die Polizei gerufen. Die Beamten alarmierten die Feuerwehr, die mit Kräften der Hauptwache und des Löschzugs Homert der Freiwilligen Feuerwehr ausrückte. Die Einsatzkräfte fanden ein Gebäude vor, das vom Keller bis zum Dachboden komplett verraucht und voller Ruß war. Das Feuer war allerdings in der Zwischenzeit wohl mangels Sauerstoff von alleine ausgegangen.

Ein Phänomen, das so selten ist, dass selbst erfahrene Feuerwehrleute es vor allem aus der Fachliteratur kennen, wie ein Sprecher erläuterte. Die Einsatzkräfte lüfteten das Gebäude und kontrollierten es mit einer Wärmebildkamera auf mögliche weitere Brandnester, stellten aber nichts weiter fest. Zur Ermittlung der Brandursache hat die Kripo die Ermittlungen aufgenommen. Für die Feuerwehr war der Einsatz nach rund anderthalb Stunden beendet.

In der Nacht hatte es ein Großbrand in einer Kfz-Werkstatt am Drostenstück in Lüdenscheid gegeben. In Balve kam bei dem Brand eines Hauses eine Person ums Leben.