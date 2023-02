Einsatz im Sterncenter: Polizist verletzt

Von: Torben Niecke

Teilen

Ein 31-jähriger Mann schlug einem Polizeibeamten ins Gesicht, nachdem er dabei erwischt wurde, wie er im Rewe im Lüdenscheider Sterncenter klauen wollte. © Popovici

Am Donnerstag, 2. Februar, wurde die Polizei zur Rewe-Filiale im Sterncenter Lüdenscheid alarmiert. Vor Ort widersetzte sich ein 31-jähriger Mann den Beamten und verletzte einen der Polizisten leicht.

Lüdenscheid - Nach Angaben der Polizei wurde am Donnerstag, 2. Februar, gegen 14 Uhr ein 31-jähriger Mann von Mitarbeitern der Rewe-Filiale im Sterncenter dabei erwischt, wie er Kleidungsstücke und alkoholische Getränke entwendet hatte. Die Angestellten alarmierten die Polizei und nachdem diese die Anzeige aufgenommen hatten, begleiteten den Ladendieb aus dem Markt. Der Mann zeigte sich unkooperativ und widersetzte sich der Eskorte und schlug einem der Beamten unvermittelt mit einem Gegenstand ins Gesicht. In der anschließenden Auseinandersetzung versuchte der 31-jährige eine Dienstwaffe aus dem Holster eines Beamten zu ziehen. Den Polizisten gelang es, den Mann zu fesseln und in Gewahrsam zu nehmen. Den Täter erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Der Polizist wurde leicht verletzt, blieb aber dienstfähig.