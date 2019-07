Polizei-Einsatz in Altstadt: Haus umstellt, dann dringen Beamte vor

Lüdenscheid - Ein aufmerksamer Lüdenscheider löste mit seinem Notruf am Samstagmorgen einen Polizeieinsatz in der Altstadt aus. Vor Ort machten die eingesetzten Beamten eine Entdeckung.

Wie die Polizei mitteilte, hörte der Bewohner eines Hauses an der Luisenstraße am frühen Samstagmorgen um 6 Uhr ein Scheibenklirren. Er wählte daraufhin den Notruf.

Die eingesetzten Polizeibeamte rückten mit mehreren Streifenwagen an und stellten an einem Büro im Erdgeschoss eine eingeschlagene Scheibe fest. Sie sicherten die Zu- und Ausgänge des Gebäudes und drangen dann in das Gebäude vor.

In dem Haus entdeckten sie schließlich eine 19-Jährige, die sie laut Polizei "auf frischer Tat" ertappten. Über die Umstände der Festnahme wurde nichts bekannt.

Die junge Frau wurde mit zur Wache genommen und verhört. Einen Tag darauf kam sie wieder auf freien Fuß. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Einbruchdiebstahls gegen die 19-Jährige.

Bei dem Einbruch entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden.