Kinder-Uni im Kulturhaus: Darauf können sich die Kleinen freuen

Lüdenscheid - Im Mai verwandelt sich das Kulturhaus zum Hörsaalgebäude: Die Fachhochschule Südwestfalen lädt in Zusammenarbeit mit dem Kunststoffinstitut und der Stadt Lüdenscheid zur Kinder-Uni ein.

Mehrere Dozenten werden altersgemäße Vorlesungen halten und Experimente mit den Kindern machen. So können diese sich einen Eindruck von wissenschaftlichem Arbeiten verschaffen und haben die Möglichkeit, schon einmal Uni-Luft schnuppern.

Kann es in einem Kinderzimmer genauso laut sein wie in einem Fußballstadion? Wie misst man Dinge richtig aus? Wie rechnet eigentlich ein Computer? Um diese Fragen und vieles mehr wird es an drei Dienstagen im Mai bei der Kinder-Uni im Lüdenscheider Kulturhaus gehen. Mehrere Dozenten der Fachhochschule Südwestfalen werden am 14., 21. und 28. Mai zu Gast sein und jeweils ab 16 Uhr Vorlesungen halten. Die Themen sind vielfältig.

Es geht um Schall und die Digitalisierung

Prof. Dr. Anne Wehmeier wird sich am 21. Mai mit verschiedenen Fragen zum Thema Schall auseinandersetzen, die auch den Alltag der Kinder betreffen. „Schall und Lärm sind Dinge, die uns in unserem Leben ständig umgeben. Wann etwas auf uns laut wirkt und wann wir Geräusche völlig ausblenden, kann sehr unterschiedlich sein. Außerdem stelle ich mir die Frage: Können wir überhaupt noch Stille aushalten?“, zählt Wehmeier einige ihrer Punkte auf.

Prof. Dr. Stefan Böcker hingegen wird sich am 14. Mai mit den Themen rund um Computer und Digitalisierung befassen. Gerade mit Computern kommen die Kinder in ihrem Alltag immer früher in Kontakt. „Wir alle benutzen ihn, aber wie funktioniert ein Computer eigentlich? Wie kann er komplexe Aufgaben rechnen, obwohl er nur zwei Zahlen kennt? Und: Warum ergibt 1 plus 1 in der Computerwelt gleich 10?“, benennt Böcker die Fragen, mit denen er sich auseinandersetzen wird. Übrigens: Prof. Dr. Böcker und sein Kollege Prof. Dr. Andreas De Vries sind schon zum fünften Mal als Dozenten bei der Kinder-Uni, begleiten die Veranstaltung also bereits seit ihrer Geburtsstunde.

Auch Messverfahren werden ausprobiert

Neben den Dozenten der Fachhochschule Südwestfalen wird auch Dr. Andreas Balster vom Kunststoffinstitut Lüdenscheid eine Vorlesung für die Kinder halten, und zwar am 28. Mai. Dabei geht es um das Thema Messen. „Mein Ziel ist, die Kinder für ein Thema zu begeistern, das die meisten von vornherein als langweilig abtun würden. Dabei ist es das gar nicht. Denn Messen begleitet uns schon von Kindheitstagen an: Fast jedes Kind hat sich schon einmal daran gemessen, ob es größer oder kleiner als etwas ist. Auch das ist Messtechnik“, erläutert Dr. Balster. Ein großer Teil seines Programms wird daraus bestehen, gemeinsam mit den Kinder verschiedene Messverfahren auszuprobieren und später die Ergebnisse zu vergleichen.

Jede Vorlesung wird etwa 45 Minuten dauern. In dieser Zeit halten die Dozenten ihre Vorträge, aber auch Interaktionen, freies Arbeiten, Experimente und andere Aktionen zum Mitmachen sind geplant. „Wichtig ist uns vor allem, dass die Kinder Freude am Lernen haben“, stimmen alle Dozenten überein.

„Das ist auch mir und uns als Stadt Lüdenscheid sehr wichtig, denn die Intelligenz unserer Kinder ist einer der wichtigsten Rohstoffe, die wir haben“, sagt Bürgermeister Dieter Dzewas. „Ich freue mich immer, wenn ich sehe, wie begeistert alle bei der Sache sind – sowohl die Dozenten als auch die Kinder. Die Wissenschaft ist ein wichtiger Bestandteil unserer Zukunft und deshalb bin ich sehr froh, dass wir durch das Angebot die Möglichkeit bekommen, die Kinder schon früh für wissenschaftliches Arbeiten zu begeistern“.

Anmeldungen

Wie bei einer richtigen Uni müssen sich die Kinder auch für die Kinder-Uni im Kulturhaus schon im Vorfeld „einschreiben“, wenn sie an den Vorlesungen teilnehmen möchten. Das können sie ab sofort bis zum 3. Mai online erledigen, und zwar unter www.fh-swf.de/kinder-uni. Zielgruppe der Veranstaltung sind vor allem interessierte Kinder im Alter zwischen neun und zwölf Jahren. Die Teilnahme ist kostenlos, die Anzahl der Teilnehmerplätze ist aber begrenzt.

Von Maximilian Birke