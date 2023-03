Workout-Party und Comedy bei den Turbo-Schnecken in Lüdenscheid

Von: Julius Zentz

Freuen sich auf nächste Woche: die Turbo-Schnecken Saskia Zilinksi mit einer Slashpipe, Marie D’Agostino und Gabi Marré im Schneckenhaus. © Zentz

Nächsten Freitag, 10. März, veranstalten die Turbo-Schnecken eine Workout-Party. Am Sonntag, 12. März, tritt der Comedian Lars Redlich im Schneckenhaus auf.

Lüdenscheid – Die Turbo-Schnecken laden in der nächsten Woche zu gleich zwei Veranstaltungen ins Scheckenhaus an der Bräuckenstraße ein. Am Freitag, 10. März, findet ab 18 Uhr eine Workout-Party statt – eine Mischung aus Sport und Party. Zwei Tage später, am Sonntag, 12. März, tritt ab 18.30 Uhr der Comedian Lars Redlich auf.

Bei der Workout-Party geht es aber zunächst ums Mitmachen. „Wir sind offen für alle“, betonen die Vereinsvorsitzende Brigitte Klein und die Ressortleiterin Sport, Gabi Marré, voller Vorfreude. Am Veranstaltungstag sollten die Teilnehmer Sportzeug mitbringen.

Klein und Marré sind sicher, dass für jeden etwas dabei sein wird. Neben den Workouts warten auf die Gäste „gesunde Snacks und coole Drinks“ – was das genau bedeutet, verraten Klein und Marré aber noch nicht.

Für die Turbo-Schnecken ist wichtig, dass sich Interessierte für die Workouts, die sie ausprobieren möchten, vorher anmelden. Das ist nötig, damit der Verein die Gruppen zu den festgelegten Zeiten planen kann.

Die Flyer zur Workout-Party enthalten eine zeitliche Übersicht und das Anmeldeformular. Eine telefonische Anmeldung ist nicht möglich, Vereinsmitglieder können sich aber online anmelden.

Die Mitmach-Workouts führen sowohl Übungsleiter aus dem Verein als auch externe Trainer durch. Das Programm biete „Bonbons für Mitglieder und neue Leute“, sagt Gabi Marré meint Aktivitäten, die im Schneckenhaus nicht alltäglich sind als Inspiration für Arrivierte und Neulinge. Darüber hinaus wird der Fitnessstudio-Bereich für Interessierte zum Kennenlernen und Ausprobieren geöffnet sein.

Zum Aufwärmen legt ab 18 Uhr DJ Marco auf. Zu den Workouts am kommenden Freitag gehört beispielsweise das Training mit der Slashpipe. Dabei folgen die Augen dem Wasser, die Ohren hören das Plätschern, während die Teilnehmer Kraft, Ausdauer, Körperhaltung und Koordination trainieren. Nach den Workouts gibt es im Schneckenhaus eine 80er-Dance-Party.

Die Turbo-Schnecken verlangen keinen Eintrittspreis. Sie möchten aber für die Opfer der Erdbeben in Syrien und der Türkei spenden. Für die Teilnahme freut sich der Verein über eine Spende von fünf Euro. Die Einnahmen will der Verein in vollem Umfang weitergeben.

Comedian zu Gast

Für den Auftritt des Comedians Lars Redlich läuft der Vorverkauf. Die Karten kosten 21 Euro inklusive eines Glases Prosecco, an der Abendkasse 23 Euro. Ab 16.30 Uhr gibt es ein Vorprogramm mit Snacks, Drinks und Ausstellern wie „Gerlinde’s Fashion“ oder „Pampered Chef“.