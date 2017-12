Einladung an Bedürftige in der Weihnachtsalm

Lüdenscheid - „Onkel Willi & Söhne kocht für euch!“ Unter diesem Motto stand eine Aktion des Vereins Onkel Willi & Söhne in der Weihnachtsalm auf dem Lüdenscheider Weihnachtsmarkt.

Lüdenscheid - „Onkel Willi & Söhne kocht für euch!“ Unter diesem Motto stand am 2. Weihnachtstag eine Aktion des Vereins Onkel Willi & Söhne in der Weihnachtsalm auf dem Lüdenscheider Weihnachtsmarkt.

Bedürftige Menschen aus der Stadt hatten hier fast den ganzen Tag lang die Möglichkeit, sich kostenfrei mit Essen und Getränken zu versorgen.

Die Idee für die Veranstaltung kam ursprünglich von Gastronom Klaus Stange (Reidemeister), der jedoch aus gesundheitlichen Gründen nicht aktiv an der Umsetzung der Idee mitarbeiten konnte, sodass sich die Mitglieder des Vereins Onkel Willi & Söhne der Aufgabe stellten.

Das Essen und die Getränke, die am Dienstag in der Weihnachtsalm angeboten wurden, erhielten die engagierten Lüdenscheider vom Restaurant Heerwiese (belegte Brötchen), von der Fleischerei Geier (Chili und Würstchen) sowie vom DRK Lüdenscheid (Erbsensuppe). Das Lüdenscheider Stadtmarketing stellte die Hütte sowie die Getränke zur Verfügung, und der Kawi Eventverleih brachte benötigte Utensilien wie Besteck und Geschirr mit, Christian Böhler vom DRK Lüdenscheid und seine Kollegen übernahmen am Dienstag die Ausgabe der Erbsensuppe.

Ferner spendeten auch einige weitere engagierte Menschen selbst Gemachtes und andere Leckereien: So brachten zum Beispiel Rocchina Gruosso und Arno Seltmann eine große Portion selbst gebackenes Berliner Brot mit.

„Wir möchten mit dieser Aktion den Menschen in Lüdenscheid, vor allem jenen, die sich nicht so viel leisten können, eine Freude machen“, sagte Dr. Sachin Chhatwani, der die Veranstaltung gemeinsam mit allen anderen Mitgliedern des Vereins Onkel Willi & Söhne organisiert hatte. Auch Ideengeber Klaus Stange schaute am Dienstag in der Weihnachtsalm vorbei und freute sich sehr über das Gelingen der von ihm angestoßenen Aktion.

Für diejenigen, die die Möglichkeit dazu hatten, für ihr Essen eine Spende zu leisten, stand in der Weihnachts-Alm auch eine Spendendose bereit. Die Einnahmen daraus möchte der Verein für soziale Zwecke zur Verfügung stellen – wofür genau, steht jedoch derzeit noch nicht fest. Auch im kommenden Jahr, versichern die Vereinsmitglieder, werde es wieder Aktionen geben, die jedoch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verraten werden sollen. Die Mitglieder freuen sich auf das Jahr 2018 und dass sie ihre Kreativität, Energie und Arbeitskraft auch dann wieder in den Dienst der Allgemeinheit stellen können.