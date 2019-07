Einkaufs- und Gastro-Meile bekommt neuen Asphalt - und die zweite Vollsperrung

Lüdenscheid – Der erste Teil der Knapper Straße ist saniert, am Samstag wurde der Bereich zwischen Einmündung Augustastraße und Friedrichstraße mit eintägiger Verzögerung wieder für den Verkehr freigegeben. Nun folgt der zweite Teil.

Dank der umfangreichen Vorbereitung durch die Stadtverwaltung und die ausführende Baufirma hielten sich die Auswirkungen auf Anwohner, Händler, Gastronomen und Ärzte in Grenzen.

+ Umleitung, 2. Bauabschnitt © Stadt Lüdenscheid Darauf hoffen nun auch die Anlieger des Bereichs zwischen Lessing- und Augustastraße, der seit dem Wochenende und bis zum 5. August für den Verkehr gesperrt ist. Albrecht-, Herder- und Lösenbacher Straße werden in diesem Zuge zu Sackgassen.

Auch für den zweiten Bauabschnitt gelten kulante Regelungen. So dürfen Anwohner ihre Fahrzeuge während der Vollsperrung kostenlos auf öffentlichen Parkflächen nahe der Baustelle abstellen. Voraussetzung dafür: Das Schreiben, in dem die Baufirma Höhler GmbH & Co. KG die Anlieger über die Maßnahmen informiert hat, muss gut sichtbar hinter der Windschutzscheibe ausgelegt werden. Wer das Schreiben nicht mehr hat, kann sich an der Knapper Straße an die Arbeiter wenden.

Ebenso gibt es bis zum Ende der Maßnahme am 5. August Sonderregelungen für Lieferanten, ambulante Fahrdienste und Rettungsfahrzeuge.

Firmenfahrzeuge, mit denen die von der Vollsperrung betroffenen Geschäfte und Gastronomen beliefert werden, ambulante Fahrdienste und der Rettungsdienst dürfen die Baustelle – gegebenenfalls nach vorheriger Absprache mit der Baufirma – befahren.

Auf der Knapper Straße werden die vier obersten Zentimeter der Fahrbahndecke abgefräst. Anschließend wird eine neue Asphaltdeckschicht aufgetragen. Außerdem werden Schieberkappen, Straßenabläufe und Kanalschächte auf eine einheitliche Höhe gebracht. Die in die Jahre gekommene Einkaufs- und Gastronomie-Meile und Wohnstraße weist laut Mitteilung der Stadt LÜdenscheid zahlreiche Schlaglöcher und „Flicken“ auf.