Einkaufen im Rewe bis 24 Uhr: Zwischen Wachmann und verwaisten Gängen

Ein Erlebnisprotokoll

+ © Maximilian Birke Einen späten Abend ab 22 Uhr hat LN-Reporter Maximilan Birke am und im Rewe-Markt an der Bromberger Straße verbracht. Foto: Birke © Maximilian Birke

Lüdenscheid – Seit dem 1. September hat der Rewe-Markt an der Bromberger Straße seine Öffnungszeiten werktags von 22 auf 0 Uhr erweitert. Rewe Dortmund, zu dem die Filiale an der Bromberg Straße gehört, ist bisher zufrieden. Wie viele Kunden nachts tatsächlich in der Filiale unterwegs sind, davon hat sich LN-Reporter Maximilian Birke ein Bild gemacht.