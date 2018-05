Eingeklemmt unter Motorrad: Unfall auf der Lösenbacher Landstraße

[Update 19.18 Uhr] Lüdenscheid - Zu einem Alleinunfall mit unglücklichen Folgen kam es auf der Lösenbacher Landstraße in Lüdenscheid. Schwer verletzt wurde ein 55 Jahre alter Motorradfahrer.

Der Lüdenscheider fuhr stadteinwärts, als er in einer Linkskurve aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abkam. Er fiel auf eine Rasenfläche am Straßenrand und wurde unter seinem BMW-Kabinenroller eingeklemmt.

Zur Rettung aus dieser unglücklichen Lage musste die Feuerwehr sogar technisches Gerät einsetzen. Lebensgefahr bestand nicht, allerdings erlitt der Verunfallte mehrere Knochenbrüche und war auf dem Weg ins Krankenhaus nicht ansprechbar.

Die besondere Konstruktion des Zweirades zeigte Vor- und Nachteile: Einerseits ist die Maschine deutlich schwerer, als herkömmliche Modelle vergleichbarer Größe. Andererseits schützt die Rahmenkonstruktion so gut, daß für diese Motorräder keine Helmpflicht besteht.

So hatte auch der Unfallfahrer keinen Helm auf, was sich nach ersten Erkenntnissen nicht negativ auf die Verletzungen auswirkte. Die Lösenbacher Landstraße blieb für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme in beiden Richtungen gesperrt.