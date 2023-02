Long-Covid-Patient aus MK will in TV-Show 99.000 Euro gewinnen

Von: Fabian Paffendorf

Hundert Kandidaten treten in der Game-Show im Studio in 98 Spielen gegeneinander an. © SAT.1/Julia Feldhagen

Nochmals richtig Gas geben, im Leben etwas Spannendes machen, solange die Gesundheit es noch zulässt. Mit diesem Plan in der Tasche bewarb sich der an Long Covid erkrankte Lüdenscheider Frank Zeuner als TV-Gameshow-Kandidat bei Sat1 – und wurde angenommen.

Lüdenscheid – Als Sat1 mit der Ausstrahlung der Spielshow „99 – Eine:r schlägt sie alle“ 2021 begann, da zeigten sich nicht unbedingt alle Fernsehkritiker begeistert von dem Format, in dem 100 Teilnehmer in 98 verschiedenen Mini-Spielen um einen Gewinn von 99 000 Euro antreten. Fokus-Journalistin Beate Strobel attestierte der Show gar, „sterbenslangweilig“ zu sein. Ganz anders sah das wohl das TV-Publikum, denn aufgrund des großen Erfolges der Show spendierte man der nun eine dritte Staffel. Zu denen hingegen, die die Kritikermeinung nicht teilen und stattdessen regelmäßig begeistert vorm TV sitzen, wenn die Show mit dem Gender-Doppelpunkt im Titel läuft, gehört der Lüdenscheider Frank Zeuner.

„Ich finde die Show echt geil“, sagt der 61-Jährige. Quasi schockverliebt in das Format, kam dem Maschinenführer dann auch die Idee, vielleicht mal selbst bei der Sendung, die vom Moderatoren-Duo Melissa Khalaj und Florian Schmidt-Sommerfeldt präsentiert wird, mitzumischen.

Der Lüdenscheider Frank Zeuner sammelte Erfahrungen als Gameshow-Kandidat. © SAT.1/Julia Feldhagen

„Seit zwei Jahren leide ich unter Long Covid, bin dadurch durchweg krankgeschrieben. Ich dachte mir irgendwann: Bevor du hier noch abkackst, musst du noch was erleben“, erklärt Frank Zeuner seinen Entschluss, sich als Kandidat zu bewerben. Mitte vergangenen Jahres nahm er ein 30 Sekunden langes Bewerbungsvideo mit dem Smartphone auf und schickte es an die Produktionsfirma der Show. „Im November durfte ich dann den Kandidatenvertrag unterzeichnen“, sagt Frank Zeuner. Gedreht wurde dann ein wenig später im Landschaftspark Duisburg-Nord. Abseits der Aufzeichnungen wohnten Zeuner und die anderen Kandidaten in einem Hotel in Oberhausen. „Insgesamt war es eine tolle Erfahrung, insbesondere die Freundschaften, die während der Zeit entstanden sind“, sagt der Lüdenscheider.

Schon zahlreiche Anfragen für weitere TV-Shows erhalten

Hin und wieder sei es vor der Kamera aber dann doch etwas anstrengend gewesen. Speziell bei den Spielen, die ein Quäntchen mehr an körperlicher Fitness von ihm abverlangten, als er denn mit seiner Erkrankung habe aufbringen können. Spiele, bei denen seine Geschicklichkeit und Mitdenken gefragt gewesen waren, wären dem Lüdenscheider einfacher gefallen. „Mein Ziel war es, unter die besten 50 Teilnehmer der Show zu kommen“, sagt Zeuner. Wie weit der 61-Jährige es in der Sendung dann gebracht hat, darf er natürlich nicht verraten.

Wer’s wissen möchte, der sollte am Montag, 27. Februar, um 20.15 Uhr bei Sat1 einschalten. Jeweils montags auf diesem Sendeplatz wird wöchentlich eine weitere Folge der Game-Show gezeigt. Frank Zeuner weiß schon, wo er zum Ausstrahlungsstart sein wird, wie er verrät: „Mit rund 30 meiner Mitkandidaten werde ich in Köln vorm TV sitzen. Das wird eine richtig tolle Party“.

Ob man Frank Zeuner demnächst auch in anderen TV-Formaten sehen wird, weiß er noch nicht so genau. Zwar gebe es eine Vielzahl von Angeboten, aber ob er nun bei „Mein Mann kann“ oder „Die perfekte Minute“ mitmacht, bezweifelt der Lüdenscheider. Er müsse erst einmal schauen, wie es gesundheitlich weitergehe.