Kurz vor der Eröffnung: So sieht es im Lüdenscheider iPad-Restaurant aus

+ © Nougrigat Zwischen den rund 140 kleinen Portionen wählen die Gäste ihr Menü auf dem Tablet aus: Dabei haben sie nicht nur diverse Sushi-Rollen zur Auswahl, sondern unter anderem auch gegrillten Fisch, Fleisch und Gemüse. © Nougrigat

Lüdenscheid – Frisch gerollt werden ab Freitag allerhand Sushi-Variationen und mehr am Sternplatz - so sieht es in dem neuen japanischen Gastro-Betrieb aus.