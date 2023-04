Zum Verkauf: Einem der ältesten Häuser der Stadt droht Abriss

Von: Sebastian Schmidt

Das Bauwerk zum Schierey 4, dessen historische Wurzeln rund 350 Jahre zurückreichen, ist im Dezember vergangenen Jahres aus der städtischen Denkmalliste offiziell gelöscht worden. © Sebastian Schmidt

Einem der ältesten Wohn- und Wirtschaftsgebäude Lüdenscheids droht womöglich die Beseitigung. Grund: Das Bauwerk zum Schierey 4, dessen historische Wurzeln rund 350 Jahre zurückreichen, ist im Dezember vergangenen Jahres aus der städtischen Denkmalliste offiziell gelöscht worden.

Lüdenscheid - In die war es erst acht Jahre zuvor aufgenommen worden. Der Denkmalschutz machte in der Folge dann die Pläne des privaten Eigentümers - Abbruch des Objekts und Neubebauung des Grundstücks - zunichte.

Nachdem der Schutz-Status aufgehoben ist, steht das Anwesen im Ortsteil Othlinghausen seit Kurzem auf Immobilien- und Internetportalen zum Verkauf.

Stadtpressesprecher: „Eine komplizierte Angelegenheit!“

In der Anzeige wird ausdrücklich auf einen möglichen Abriss des Gebäudes und die Neubebauung des 3750 Quadratmeter großen Grundstück hingewiesen. Nach den Gründen für die Denkmal-Löschung befragt, sprach Stadtpressesprecher Sven Prillwitz zunächst von einer „komplizierten“ Angelegenheit, an der mehrere städtische Fachdienste beteiligt seien. Eine ausführliche Antwort werde aber in Kürze erfolgen.