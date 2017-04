Lüdenscheid - Ingrid vom Hofe, Udo Lütteken und Dr. Michael Schulte statteten am Donnerstag der Lebenshilfe Lüdenscheid einen Besuch ab und hatten einen Scheck über 50 000 Euro dabei.

Der Vorstand der Karl-Reeber-Stiftung unterstützt mit dieser Spende den Neubau der Lebenshilfe in Wigginghausen.

Sehr zur Freude von Dr. Wolfgang Schröder, Aufsichtratsvorsitzender der Lebenshilfe und seiner Stellvertreterin Doris Mähler sowie dem Vorstandsvorsitzendem Stephan Thiel: „Das ist eine Wohltat für die Lebenshilfe und hilft uns sehr“, betonte Dr. Schröder und erinnerte an das Engagement der Stiftung schon beim Erwerb des Gutshofes. „Wir sind sehr dankbar, dass die Tradition der Unterstützung auch bei unserem jetzigen Vorhaben fortgesetzt wird.“

Rund 4,3 Millionen Euro kostet der Neubau. Die Arbeiten sollen nach dem bevorstehenden Abriss im Sommer beginnen und in einem Jahr abgeschlossen sein.

„Ein sehr schönes, neues Wigginhausen wird es dann geben, aber auch der alte Gutshof wird noch erkennbar sein“, sagte Dr. Schröder. Breitere Flure, großzügigere Nasszellen und geräumigere Zimmer werden seinen Angaben nach entstehen. Hinzu komme ein Sinnesgarten für die 24 Bewohner, die während der Bauphase in barrierefreien Wohnungen der Lüdenscheider Wohnstätten AG (Lüwo) sowie in Appartements am Lebenshilfestandort an der Hotopstraße untergebracht sind.

Inzwischen sind über kleine und große Spenden bereits 150 000 Euro eingegangen. Angepeilt sind 600 000 Euro, um den geistig behinderten Menschen ein neues Zuhause am alten Standort Wigginghausen zu bieten.