Eine von vier bundesweit: Pilotprojekt an der Lüdenscheider Grundschule

Von: Olaf Moos

An der Tinsberger Grundschule sollen mit Hilfe einer Stiftung bald neue Zeiten anbrechen. © Henrik Wiemer

Die Tinsberger Schule beschreitet neue pädagogische Wege. Die renommierte „Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft“ hat die Einrichtung als eine von bundesweit vier Grundschulen – in Bremen, Jork, Mühlheim an der Ruhr und eben Lüdenscheid – ausgewählt, die an einem einzigartigen Pilotprojekt teilnehmen.

Lüdenscheid - Das gab Fachbereichsleiter Matthias Reuver am Montagabend in der Sitzung des Rates bekannt.

Das Stiftungsprojekt „Ganztag und Raum“ setzt auf eine neue Form der Betreuung von Grundschulkindern. In einer Mitteilung der Stiftung – benannt nach ihrem Gründer, Architekt Carl Richard Montag aus Freienohl – heißt es unter anderem: „Oft funktioniert Ganztag (...) noch immer nach dem Prinzip ‘Vormittags Schule, nachmittags Betreuung’. Beide Bereiche arbeiten weitgehend unabhängig voneinander ohne gemeinsames pädagogisches Konzept und in getrennten Räumen.“

So werde räumlich und pädagogisch „viel Potenzial verschenkt“. Deshalb solle die Trennung von Vormittag und Nachmittag aufgehoben und die Bereiche stärker verzahnt werden.

Carina Böhme, kommissarische Leiterin des Fachdienstes Schule und Sport der Stadt, sagt: „Der Rechtsanspruch für ganztägige Bildung auch im Grundschulalter kommt ab 2026. Von dem Pilotprojekt an der Tinsberger Schule erhoffen wir uns Inspiration und Ideen auch für die weiteren Schulen in Lüdenscheid.“



Welch hohen Stellenwert das Pilotprojekt für die Tinsberger Schule darstellt, erklärt deren Leiterin Tadi Ortolf. „Gerade in unserem Schulgebiet mit dem Sozialindex 7, in dem viele Großfamilien in herausfordernden Situationen leben, ist Schule bis 16 Uhr eine großartige Möglichkeit, alle Kinder gleichermaßen zu fördern und Chancengleichheit anzubahnen. Aufgrund der vorhandenen Räume in der denkmalgeschützten Tinsberger Schule ist das bisher nur für die Hälfte der Kinder möglich.“



Die Schulleiterin und ihr Team erhoffen sich durch die Arbeit mit der „Montag Stiftung“ einen großen Fortschritt in dem Bemühen, allen Kindern die Bildungschancen zu eröffnen, die sie verdient haben, so Tadi Ortolf weiter.



Ziel sei es, mit „guten, praktikablen, leicht umsetzbaren, kostengünstigen Ideen Platz für alle Kinder bis 16 Uhr zu schaffen, wertvolle Impulse und Anregungen für die pädagogische Arbeit aller Schulen von 8 bis 16 Uhr zu erhalten, und letztlich, dass die Stadt die von der Stiftung mit dem Team erarbeiteten Maßnahmen unterstützt und umsetzt“. Dazu gehörten die Schaffung einer Mensa und weiterer Rückzugs- und Differenzierungsräume.



Auch angesichts der durch die Brückenproblematik entstandenen Situation mache das Hoffnung. Tadi Ortolf: „Wir sind nicht vergessen.“