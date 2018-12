Eine Tradition stirbt aus: W306 macht Schluss

Tradition, Liebe zum Umgang mit dem Tier und zum Detail: Einer der Höhepunkte der Vereinsgeschichte von W 306 war die Feier zum 100. Geburtstag am 7. Oktober 2006.

Lüdenscheid - 2018 endet die mehr als 100-jährige Geschichte des letzten Lüdenscheider Kaninchenzuchtvereins W 306.

Das Sterben war ein langer Prozess: Bei der Jahreshauptversammlung am 25. November 2016 fassten die verbliebenen 25 Kaninchenzüchter den Beschluss, ihren Verein aufzulösen. Gut zwei Jahre sollte es dauern, bis alle Formalitäten erledigt waren. Vor wenigen Wochen nun lag Gerhard Wecker (81) die beglaubigte Abschrift der Registeranmeldung schwarz auf weiß vor: „Liquidation beendet“, heißt es dort nüchtern. Auf den Monat genau 112 Jahre nach Gründung.

„Nur meine beiden Enkel haben dagegen gestimmt“, erinnert sich der letzte und langjährige Vorsitzende. „Aus Prinzip“, vermutet er. Denn Verantwortung übernehmen und einen eingetragenen Verein dazu – das sei für viele junge Leute kein Thema. Also ist es, wie es ist: Es gibt keinen Kaninchenzuchtverein mehr in Lüdenscheid. Gegründet am 1. Oktober 1906, haben die Mitglieder immer zu feiern verstanden, insbesondere Jubiläen.

„Pioniere der Rassekaninchenzüchter“

1956, zum 50-jährigen Bestehen, richtete man gemeinsam mit dem Nachbarverein W 341 Oberrahmede eine Landesverbandsschau in der Schützenhalle aus, zeigte 1208 Rasse-Kaninchen und viele Erzeugnisse, Eingetragen ins Vereinsregister wurde W 306 allerdings erst mit Bau des Vereinsheims 1975.

Doch da für die Aktiven immer das Gründungsjahr ausschlaggebend war, feierte man am 7. Oktober 2006 das 100-jährige Bestehen. Anlässlich dieses Geburtstages wurde den Lüdenscheidern bescheinigt, zu den „Pionieren der Rassekaninchenzüchter“ zu gehören; sie wurden vom Landesvorstand bei der Festveranstaltung im selbst errichteten Vereinsheim am Tinsberger Kopf ausgezeichnet.

Mit dem Bau des Vereinsheims reagierte man auf ein Problem, dem sich Kleintierzüchter Anfang der 70er-Jahre zu stellen hatten. Das schildert Gerhard Wecker in der „Kaninchen-Zeitung“, das offizielle Organ des Zentralverbandes Deutscher Rasse-Kaninchenzüchter.

+ Die Verarbeitung der Felle wollte gelernt sein. Die Ergebnisse präsentierten die Vereins-Models gerne zu besonderen Anlässen. © W 306-Archiv Darin schreibt er: „Es zeichneten sich Schwierigkeiten bei der Kleintierhaltung in Wohngebieten ab. Im Oktober 1974 stellte der W 306 bei der Stadt den Antrag für die Errichtung einer Zuchtanlage. Die Stadt entschied, dass sie in Verbindung mit einem Kleingartengebiet am Tinsberger Kopf, 400 Meter vom Stadtzentrum, entstehen sollte.“

Der zweigeschossige Bau wurde schließlich noch einmal erweitert – wieder in intensiver Eigenarbeit und dank eines Zuschusses der Stadt.“ Die Erweiterung war notwendig geworden, nachdem durch Abriss der alten Schützenhalle 1984 geeignete Ausstellungsräume fehlten. Am 26. Oktober 1985 wurde der Anbau eingeweiht – „nach nur vier Monaten Bauzeit und 3200 ehrenamtlich geleisteten Arbeitsstunden!“

Trendwende bleibt aus

Doch die Blütezeit war vorüber. 2007 gab es noch 50 Mitglieder, davon nur sieben aktive Züchter und zwei Jugendliche. Die lange erhoffte Trendwende blieb aus. Nach dem Schlussstrich hat Gerhard Wecker noch 1000 Euro aus dem zu verteilenden Vereinsvermögen für den Wigginghausen-Neubau spenden können. Vielleicht in Erinnerung an die schönen Himmelfahrt-Wanderungen, die die geselligen Vereinsmitglieder jahrelang dorthin geführt haben.