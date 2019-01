Eine Nacht im Klinikum: Lüdenscheids Silvester-Baby Max will nicht aufs neue Jahr warten

Lüdenscheid - "Silvester-Baby" Max Brackmann wollte nicht mehr warten. Um 23.39 Uhr – 21 Minuten vor dem Jahreswechsel – erblickte der kleine Lüdenscheider das Licht der Welt.

Mutter Jacqueline und Vater Dominik werden diese Silvesternacht nie vergessen. Überglücklich stießen sie – laut Kliniksprecherin Andrea Kleff – schon um Mitternacht mit dem Team der Frauenklinik im Kreißsaal auf ihren Nachwuchs und das neue Jahr an. Natürlich ohne Alkohol.

Erstes Baby 2019 kam am 2. Januar zur Welt

Anderswo in der Stadt flossen Wein, Schnaps, Sekt und Bier dagegen in Strömen. Das blieb nicht immer ohne Folgen.

Ein echtes Neujahrsbaby gab es 2019 nicht. Nach Silvesterbaby Max Brackmann (54 Zentimeter, 3.650 Gramm) dauerte es mehr als 24 Stunden, bis in Lüdenscheid das erste Baby 2019 geboren wurde. Am 2. Januar um 0.04 Uhr kam es in der Berglandklinik zur Welt. Weitere Einzelheiten zu Kind und Eltern wurden zunächst nicht bekannt.

+ Daria Hanitzsch und Patrick Rau mit Baby Jack. © Andrea Kleff Das erste Neugeborene 2019 im Klinikum Hellersen ist Jack Hanitzsch, der gestern um 8.17 Uhr das Licht der Welt erblickte. Über die Geburt des 4 100 Gramm schweren Jungen freuen sich Daria Hanitzsch und Patrick Rau aus Meinerzhagen.

40 Patienten mehr als in einer normalen Nacht

Die Notfall-Ambulanz im Klinikum sprach in Anlehnung an „Dinner for One“ von einem typischen Silvester-Bild:„The same procedure as every year“. 140 Patienten wurden in der Silvesternacht behandelt – das sind gut 40 mehr als an normalen Tagen.

Verletzungen durch explodierte Böller

Durch explodierende Böller und Raketen wurden mehrere Personen verletzt, zumeist an der Hand. Dass Finger abgerissen wurden, kam in diesem Jahr aber nicht vor.

Glück im Unglück hatte ein kleines Mädchen, das durch einen Böller am Auge verletzt worden war und noch in der Nacht erfolgreich operiert wurde, wie Kliniksprecherin Andrea Kleff betonte.

Viel zu tun hatten die Notfallmediziner auch mit stark alkoholisierten Patienten, die gestürzt waren oder hilflos aufgefunden wurden.

Dank an Rettungsdienst und Polizei

Ein großer Dank aus der Ambulanz geht an den Rettungsdienst und die Polizei, die die Ärzte bei der Versorgung eines aggressiven und stark alkoholisierten Mannes unterstützten. Zudem wurden vermehrt Frauen behandelt, die offensichtlich von ihren Männern geschlagen worden waren.

Topf mit Tomatensuppe war explodiert

Besonders freute sich das Klinikpersonal über eine Patientin, die sich mit einer Postkarte für die Versorgung bedankte. Durch die Explosion eines Topfs mit Tomatensuppe hatte sie sich Verletzungen im Gesicht zugezogen. Abends konnte sie dann schon wieder ins neue Jahr hineinfeiern.