Großbaustelle Kölner Straße 

Die Kölner Straße ist zurzeit in einem Teilbereich Großbaustelle.

Lüdenscheid - Eine Fräsmaschine kratzt die Oberfläche ab und befördert sie in hohem Bogen auf die Ladefläche der Laster, bevor es ans Eingemachte der Kölner Straße geht.

Von der Lohmühlenstraße aus arbeitet sich gleichzeitig ein Bagger an der freigelegten Fahrbahndecke ab. Laster um Laster ruckeln auf die Großbaustelle, die in Höhe des Tunnels an der Sauerfelder Straße zwar abgesperrt ist, aber dennoch für Autofahrer bis zur Overbergstraße passierbar ist.

Auch die Einfahrt in die Kurze Straße ist von dort aus möglich. Busse biegen aus Richtung Südstraße kommend nach rechts auf die Kölner Straße Richtung Sauerfeld ab. Da kann es schon einmal ein wenig eng werden, zumal eben zwischendurch auch immer wieder Laster auf die Baustelle fahren, um den geschredderten Bauschutt zu entfernen.

+ Die Fräse hat auf dem größten Teil des 1. Bauabschnitts bereits ganze Arbeit geleistet. © Martin Messy Da ist ab und an Geduld gefragt, es sei denn, die Verkehrsteilnehmer umfahren den Sanierungsabschnitt, der im Laufe der Sommerferien fertiggestellt sein soll. Wie berichtet, lässt die Regionalniederlassung Hagen des Landesbetriebes Straßen.NRW die Maßnahme auf der L 530 durchführen.

Insgesamt werden 975 Meter Straße von der Weststraße/Sauerfelder Straße bis zur Talstraße saniert. Um die viel befahrene Straße nicht zu lange komplett lahmzulegen, sind fünf Bauabschnitte vorgesehen, von denen der erste zurzeit läuft.