Premiere für eine lange Nacht im MK

Von: Jutta Rudewig

Teilen

Greenscreen mit Jessica Stracke wird in der Stadtbücherei geboten. © Frühauf

Am Anfang war’s eine Idee, im Laufe der letzten Monate wurde daraus ein Programm, das kaum Wünsche offenlässt: Die Lange Nacht der Kultur soll am Samstag, 22. Oktober, möglichst viele Kulturinteressierte in die Innenstadt locken. Mehr als 50 Vereine, Gruppen und Einzelpersonen aus der Lüdenscheider Kulturszene wollen ab 18 Uhr ein facettenreiches Programm bieten, in der Altstadt und darüber hinaus.

Lüdenscheid - Die Kulturnacht ist eine Premiere, und nicht nur die städtischen Einrichtungen wie Bücherei, Kulturhaus oder die Museen greifen gemeinschaftlich ins Rad. An neun verschiedenen Standorten in der Lüdenscheider Altstadt soll sich der Fokus auf die Bedeutung von Kultur und Bildung im Bereich der Altstadt richten. Mit dabei sind auch viele engagierte Kulturschaffende. Sie haben die Nacht zu einem „echten Gemeinschaftsprojekt“ gemacht, wie Bürgermeister Wagemeyer im Grußwort des Programmheftes sagt: „Viele engagierte Kulturschaffende in Lüdenscheid ziehen hier gemeinsam an einem Strang. Als ein initiatives Team, das Möglichkeiten schafft.“

VHS, Altstadtbüro und Ge-Denk-Zellen

Mit dabei ist auch die heimische Volkshochschule. Mit „Backstage in der VHS“ bietet man im alten Rathaus Blicke hinter die Kulissen an, jeweils ab 18, 19, 20 und 21 Uhr in Form eines Rundgangs. Schnupperkurse in die dänische und ukrainische Sprache werden ebenso geboten wie ein Blick in die Arbeit des freien Ateliers x-mal. Barbara Görlich-Hostert und Elske Langs vom offenen Atelier freuen sich jetzt schon auf einen kreativen Abend mit farbfreudigen Menschen. Im Altstadtbüro liest Bellis Klee Rosenthal aus ihrem Buch „Silberberg“, die Ge-Denk-Zellen öffnen Tür und Tor in dieser Nacht zur Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus.

Der Galerist und TV-Experte Detlev Kümmel schätzt in den Museen Kunst. © Jakob Salzmann

„Talk mit Kümmel“

Der Stadtverband Lüdenscheider Gesangvereine präsentiert sich mit sechs Chören in den Museen am Sauerfeld. Vom klassischen traditionellen Volkslied bis zur modernen Chorliteratur und modernem Chorgesang ist alles dabei. Auftreten wollen der Gemischte Chor „Herztöne“, der „Lüdenscheider Frauenchor, der Gemischte Chor „Chornetti“, Ton-Art, Cantabile und der Medarduschor.



Japanische Kampfkunst (ab 19.15 Uhr) unter dem Begriff Ken-Jitsu ist zu sehen, die Schwertkunst des feudalen Japans. Sie hat sich über Jahrhunderte entwickelt und war dem japanischen Hochadel vorbehalten. Die Ken-Jitsu-Gruppe des Sportcenter Isken gibt in der Nacht der Kultur einen Einblick in die Form der Kunst.



Das Schlesinger-Ensemble tritt mit kurzen Szenen auf und der Brügger Galerist und TV-Experte Detlev Kümmel schätzt Kunst (ab 20 Uhr). Als Galerist für Kunst und Antiquitäten verfügt er über Erfahrung und Know-how, um geerbte und erworbene Schätze aus dem Bereich Kunstgewerbe, Zeichnung und Malerei einzuordnen.



Eine Anmeldung ist nicht notwendig. „Talk mit Kümmel – Bauhaus-Zeichnungen made in DDR“ schließt sich ab 21.30 Uhr an im Glasbau der Galerie. Die Marke „Bauhaus“ war auch zu DDR-Zeiten für den Westen interessant. So entstanden hunderte von oftmals kleinformatigen Zeichnungen in Bauhaus-Manier. Detlev Kümmel wird einige Blätter vorstellen und deren abenteuerliche Entstehungsgeschichte erzählen.

Musikschule am Staberg

Mit rockigen Tönen stellt sich die Musikschule im neuen Gebäude am Staberg vor: Die Formation Lampenfieber, eine inklusive Rockband mit vielen Fans, wird zur langen Nacht das neue Album am Staberg vorstellen. Mit dabei sind die Streicherklasse der Theodor-Heuss-Realschule, Jazz-Formationen, das Blasorchester der Musikschule, der Verein der Freunde der Musikschule mit einem kostenfreien Catering und die „rÖhrenwerke“ des Bergstadtgymnasiums.

Tanzschule S

Die Tanzschule Stadtmüller & Tegtmeyer bietet Schnuppern für verschiedene Altersstufen. „Weg vom Handy, rauf auf die Tanzfläche“ lautet die Devise. Discofox für Einsteiger beginnt zum Beispiel um 18 Uhr, ein Einsteiger-Workshop für Musical/Film Dance um 19 Uhr. Das Ballettstudio Klüttermann ist zu Gast und zeigt, wie aus einfachem Schrittmaterial wirkungsvoll eine Choreografie entstehen kann. Linedance für Einsteiger, Salsa & Bachata für Einsteiger und Show-Acts der Tanzschule Stadtmüller & Tegtmeyer bieten flotte Rhythmen bis in den späten Abend.

Die Stadtbücherei

Im Halbdunkel, auf Sitzkissen, Sofas, Sesseln oder dem Fußboden mit der Taschenlampe lesen – ab 18 Uhr ist das in der Stadtbücherei möglich. Wer lieber zuhört: Stündlich kann man ein Kamishibai (japanisches Erzähltheater) erleben. Im Aktionsraum im Untergeschoss wird geschraubt, gewerkelt und genäht.



Um 18 Uhr beginnt wieder ein „Instawalk“ durch die Bücherei, geführt von Brigitta Schulte und Bernd Henrichs. Smartphone oder Kameraausrüstung müssen mitgebracht werden.



Weitere Angebote sind der Green Screen (das besondere Fotoshooting), Catering durch die Freunde der Stadtbücherei, einen Büchertisch des Geschichts- und Heimatvereins, Vorträge über den Lüdenscheider Eisenbahnbetrieb um 1960 von Christoph Riedel, Snacks und Getränke, Slam Poetry, ein Vortrag über „Gotti“ Schumann – ein Macher der Jugendkultur in Lüdenscheid in den 60er- und 70er-Jahren, Lesungen, ein Bildervortrag von Gerhard Geisel und viel Musik.

Der Jazzclub im Eigenart

Der Jazz-Club Lüdenscheid präsentiert zur langen Nacht die „open stage“ im Studio 19 im Eigenart an der Hochstraße. Einlass ist ab 19 Uhr. Das Studio 19 war der Vorläufer des heutigen Jazz-Club Lüdenscheid, der sich am 1959 im ebenso genannten Keller unter der Turnhalle des Zeppelin-Gymnasiums gegründet hatte. Der Name ist sowohl auf das Gründungsdatum als auch auf die Anzahl der Gründungsmitglieder zurückzuführen. 2018 lebte genau dieses Studio 19 im Eigenart wieder auf. Im ansprechenden und gemütlichen Ambiente wird hier qualitativ hochwertiger Jazz in allen Richtungen geboten. Dazu gehört auch, die „open stage“, auf der Musiker aller Genres willkommen sind. Bühne, Technik und Backline wie Amps, Schlagzeug, Piano und Klavier sind vorhanden.

Stefanie Wüst gestaltet im Kulturhaus mit ihrem Pianisten Christopher Arpin ein Programm über Kurt Weill. © THILO BEU

Das Kulturhaus

„Kurt Weill – Von Lüdenscheid in die Welt“ heißt eine Inszenierung, die im Kulturhaus gezeigt wird – jeweils ab 18.45 und ab 20.30 Uhr. Im Mittelpunkt steht Kurt Weill, der von 1919 bis 1920 in Lüdenscheid als Kapellmeister engagiert war. Wie kam er nach Lüdenscheid, und was prägte ihn in seiner Zeit? Diesen und anderen Fragen geht die Sopranistin Stefanie Wüst mit ihrem Pianisten Christopher Arpin auf den Grund. Im Grünen Saal beschäftigt sich in einer Lesung mit dem Titel „365 Tage mit Kurt Weill“ Andreas Eichhorn ab 20 Uhr vor allem mit der Musik des 19. und 20. Jahrhunderts, mit den Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy und Kurt Weill. In Ergänzung zum Kurt-Weill-Konzert von Stefanie Wüst wird Andreas Eichhorn in der Nacht der Kultur aus seinem Buch lesen.

Seit Monaten freuen sich die Chormitglieder von Heavens Gate nach langer Corona-Abstinenz auf ihre Auftritte im Rahmen der Nacht der Kultur. Als Eröffnungs-Programmpunkt heißt der Chor ab 18 Uhr die Besucher im Kulturhaus willkommen. Das Publikum erwartet eine Auswahl an vielen aktuellen und modernen Gospels.



Der Kulturverein Kalle präsentiert die Konzertreihe „Folkpack‘‘ in der Zeit von 18 bis 22 Uhr in der Garderobenhalle. Musikfans erleben dreimal jährlich großartige Solisten, Duos und Bands aus der ersten Liga der internationalen Singer/Songwriter-, Folk-, Blues-, FolkRock- und Weltmusik. In der Garderobenhalle stellt sich auch das Kulturhausteam vor.

Der magische Zirkel sorgt für jede Menge Überraschungen in einer langen Nacht. © Thorsten Rosenthal

Im Kulturhaus zaubert es in der Nacht der Kultur an zahlreichen Ecken und Enden. Der Magische Zirkel ist mit vier Zauberern und einer Zauberin vertreten. Ob Zauberei „ganz nah dran“, Comedy-Zauberei, Bauchreden, Flohzirkus und Mitmachaktionen – für Spannung ist gesorgt. Und Thanatos (Nino Arra) wird die Zuschauer zum Schluss mit einem gewissen Schauder in den Abend entlassen. Im Violetten Saal beginnt um 19.30 Uhr und um 21.15 Uhr jeweils für eine Dreiviertelstunde eine Kostümversteigerung. Seit vielen Jahren hängen im Bühnenturm Kostüme früherer Eigenproduktionen und warten darauf, wieder getragen zu werden. Dirk Weiland gibt den Auktionator. In der Zeit von 18 bis 22 Uhr sind Cafe- und Chill-Out-Area des Kulturhauses geöffnet. Fürs Catering sorgt in bewährter Manier die Firma Geier mit Snacks. Das gesamte Programm und genaue Zeiten finden sich unter www.mensch-altstadt.de