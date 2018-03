Eine DVD zum Jubiläum "750 Jahre Stadt Lüdenscheid"

Lüdenscheid - Wer zu Ostern noch ein außergewöhnliches Präsent braucht, kann auf eine DVD zurückgreifen, die die Stadt jetzt aus Anlass des Stadtjubiläums herausgegeben hat.

Für 750 Cent ist sie ab sofort an der Infotheke des Rathauses und im online-Shop auf www.luedenscheid.de sowie bei „Klein Oho“ im Stern-Center erhältlich, teilt die Stadtverwaltung mit.

Die DVD ermögliche vielfältige Ein- und Rückblicke in die Entwicklung und das Leben unserer Stadt – zurück bis in die frühen 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Den Älteren werden als Zeitzeuge manche Ereignisse noch in lebhafter Erinnerung sein; die Jüngeren können einen Blick in das städtische Leben ihrer Eltern und Großeltern werfen.

Sie alle können sich Hineinfühlen in eine Zeit, in welcher der heutige Sternplatz noch der wichtigste Verkehrsknotenpunkt in der Stadt war, die „Schnurre“ noch über die Bahngleise ratterte, an eine Fußgängerzone in der Wilhelmstraße noch lange nicht zu denken war oder zur Einweihung des Rathauses Flamingos als lebendige Farbtupfer durch das Foyer stolzierten.

Der Festumzug zur 700-Jahr-Feier im Jahr 1968 hat auf der DVD ebenso seinen Platz wie der Film von Paul Breitbach über unsere Stadt in den Jahren 1952 bis1967. Ebenfalls enthalten ist „Der Schwung einer starken Stadt“ in der Fassung von 1998 und „Lüdenscheid, woll?!“ aus dem Jahr 2008. Als Bonus gibt es den aktuellen Film zum 750. Stadtgeburtstag.

Die alten Filme stammen von unterschiedlichen Autoren und sind in erster Linie Zeitdokumente. Sie entsprechen in der Bild- und Tonqualität den jeweiligen technischen Standards zum Zeitpunkt ihrer Entstehung; die Gesamtspieldauer beträgt 105 Minuten.

Mit der DVD ist die Palette der städtischen Souvenirs zum Stadtjubiläum komplett, schreibt die Stadtverwaltung. In dem breit gefächerten Angebot sollte jeder sein spezielles Jubiläumssouvenir finden können.

Den einfachsten Überblick von zu Hause aus gibt es im online-Shop auf www.luedenscheid.de, in dem man erst einmal in Ruhe stöbern kann.