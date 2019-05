Eine der größten Maikundgebungen in NRW - alle Fotos aus Lüdenscheid hier!

Klare Botschaft pro Europa: Mit Fahnen und Transparenten zog der Gewerkschaftstross vom Kreishaus auf den Rathausplatz. Dort stand die traditionelle Kundgebung nebst Familienfest an. An die 1000 Besucher nahmen daran teil.

Lüdenscheid – Es gibt echte Glücksmomente im Leben. Einen davon erlebten am Mittwoch wohl die Besucher der traditionellen Maifeier der Gewerkschaften auf dem Lüdenscheider Rathausplatz. Es war eine der größten in NRW.

Soll heißen: Sonne und laue Temperaturen flankierten Kundgebung und Familienfest. Die Folge: An die 1000 Menschen aller Altersstufen tummelten sich zwischen Bühne, Ständen und Spielaktionen. Kurz es war eine Art kollektives Frühlingserwachen.

Die Losung der Veranstaltung war gleichzeitig ein Bekenntnis zu Demokratie und Europäischer Union: „Europa. Jetzt aber richtig!“ Damit nach Auskunft der Organisatoren vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) gemeint: ein Europa ohne Rechtspopulismus und Nationalismus.

Maikundgebung und Familienfest auf dem Rathausplatz Zur Fotostrecke

Auf dem Rathausplatz war das im Kleinformat schon mal Realität. Es herrschte eine auffällig multikulturell-freundschaftliche Atmosphäre. Zum Auftakt der Mai-Veranstaltung zog der gewohnte Demonstrationszug der Gewerkschaften vom Kreishaus Richtung City. Schätzungsweise 300 Männer und Frauen liefen mit.

Kurz vor seiner Ankunft auf den Innenstadt-Plätzen machte der Tross an den Lüdenscheider Gedenkzellen Station. Dort erinnerte Rolf Breucker, Vorsitzender des Gedenkzellen-Vereins, an den deutschen Überfall auf Polen vor 80 Jahren, an die Verbrechen der Nationalsozialisten und an neue Rechtsbewegungen in Europa.

+ Voller Platz: Menschen aller Altersstufen tummelten sich gestern bei der Maifeier in der Innenstadt. © Sebastian Schmidt Bei der eigentlichen Kundgebung gab es in der Folge diverse Redebeiträge. Die Gewerkschaftsjugend inszenierte sich dabei als „neue Superhelden“ für ein „sozial gerechtes Europa“.

Ans Mikrofon traten am Mittwoch Bürgermeister Dieter Dzewas, der heimische Gewerkschafter Bernd Schildknecht und seine Verdi-Kolleginnen Bettina Schwerdt und Dorothea Rensmann-Lauterbach aus Hagen.

Die Ansprachen drehten sich etwa um Sozialstandards in Europa, um die Vorgänge rund um die Plettenberger Firma Dura und um aufkeimenden Nationalismus in Europa. Besonders stark frequentiert war gestern auch wieder das angegliederte Familienfest mit seinen Imbiss- und Info-Ständen.