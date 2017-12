Eine Fahrt mit der Regionalbahn von Lüdenscheid nach Köln

Lüdenscheid - Mit dem Zug von Lüdenscheid nach Köln – seit dieser Woche kein Problem mehr. Pendler, Schüler und Touristen gehen in der Regionalbahn täglich ein und aus. Ihre Beweggründe sind dabei höchst unterschiedlich:

Jochen Jandek steht an diesem Morgen um zwanzig nach neun am Bahnhof in Lüdenscheid. Noch ist er der einzige, der dort auf den nächsten Zug in Richtung Köln wartet. Der 66-jährige Lüdenscheider trägt seine E-Gitarre bei sich: „Es ist das Modell Jimi Hendrix Monterey Stratocaster – eine Hommage an das Festival, als Hendrix seine bemalte Gitarre auf der Bühne verbrannt hat“, weiß der Sänger der Band „Two Much“.

„Ich will zum Music Store nach Köln fahren, ein Teil muss ausgetauscht werden.“ Für den Lüdenscheider ist es das erste Mal, dass er den Zug in diese Richtung nimmt. „Ganz ehrlich, ich war am Wochenende auf der Autobahn unterwegs – das war ‘ne Katastrophe bei dem Wetter! Mit dem Zug ist es doch viel entspannter.“

"Hoffentlich nutzen die Leute das"

Das finden auch zwei befreundete Schalksmühlerinnen. Die 48- und 54-jährigen Frauen haben ihre dicken Winterjacken, Schals und Taschen auf die leeren Sitze neben sich gelegt, und unterhalten sich angeregt. „Hoffentlich nutzen die Leute diese Möglichkeit jetzt auch“, sagen sie. „Immer meckern alle, man käme nicht hier weg – und wenn es dann so eine Möglichkeit wie die Zugverbindung gibt, dann machen sie nichts draus.“

Sie selbst seien auf dem Weg zum Kölner Weihnachtsmarkt, „um den Tag zu genießen“, sagen sie. Zwei Stunden „gemütlich im Zug zu sitzen“ sei besser als immer wieder umsteigen zu müssen.

Bahnfahrer aus Leidenschaft

Die Vorzüge des Bahnfahrens sind für Georg Beilstein keine Frage. Der 68-Jährige kommt aus Wuppertal und ist an diesem Morgen einer der wenigen Fahrgäste, die in Lüdenscheid eingestiegen sind. Sein Ziel ist zwar konkret, der Grund seiner Reise jedoch eher ungewöhnlich: „Ich fahre nach Köln und von dort direkt wieder nach Wuppertal. Ich bin nur hier, um den Zug auszuprobieren“, erzählt er schmunzelnd.

Denn das Abfahren von Strecken, wo offizieller Personenverkehr stattfindet, gehöre zu seinen Hobbys. 98 Prozent habe er schon geschafft, sagt Beilstein. „Es sind aber immer noch viele Strecken übrig.“ Die Eisenbahn sei schon immer seine Leidenschaft gewesen. Irgendwann habe er gemerkt, „dass es viele schöne Strecken gibt. So kam der Wunsch auf, sie abzufahren“.

Seine Lieblingsstrecke: „Von Kempten im Allgäu über Reutte in Tirol bis Garmisch-Partenkirchen.“ Das erste Stück ab Lüdenscheid sei landschaftlich aber auch nicht schlecht: „Nur besonders schnell fahren wir nicht“, sagt er und lacht.

"Das muss sich erst rumsprechen"

Ebenfalls häufig in Zügen unterwegs ist Tilo Franz. Der 54-Jährige ist seit 1981 Zugbegleiter, an diesem Tag fährt er allerdings privat mit seinem Bekannten Andreas Matzner (47 Jahre) von Gummersbach nach Köln. „Es wurde Zeit, dass sie die Strecke mal gemacht haben“, sagt Franz.

Obwohl bisher noch nicht allzu viele Leute in Lüdenscheid eingestiegen seien: „Ich war diese Woche mal im Zug ab Lüdenscheid und habe es mitbekommen. Aber das muss sich erst bei den Leuten rumsprechen.“

+ In Köln gibt es mehrere Weihnachtsmärkte, besonders eindrucksvoll ist sicher jener vor der Kulisse des Doms. © Mester Eine stressfreie Fahrt zum Weihnachtsmarkt schätzt auch eine Gruppe Frauen aus Valbert: „Ohne die Verbindung würden wir wohl nicht nach Köln fahren“, sind sich die etwa 60- bis 70-Jährigen sicher. „Dann gibt es auch keine Probleme, und jeder kann gemütlich eine Tasse Glühwein trinken.“

Ein Abstecher in die Lüdenscheider Innenstadt

Doch wer von Lüdenscheid nach Köln fährt, der muss auch wieder zurück – und ein Abstecher in die Lüdenscheider Innenstadt kann durchaus verlockend sein. Ursel Gräfe (57 Jahre) und ihre Mutter Inge Schulze (83 Jahre) aus Gummersbach sehen das jedenfalls so: „Wir fahren immer gerne nach Köln. Zum Weihnachtsbummel – oder zur Not geht auch eine Kölsch-Tour“, sagt die 57-Jährige und lacht ihrer Mutter erfreut zu.

Dass die Strecke zwischen Meinerzhagen und Lüdenscheid reaktiviert wurde, war den beiden noch gar nicht bekannt. „Vielleicht fahren wir ja jetzt auch mal wieder nach Lüdenscheid“, sagt Gräfe. „Ich war früher öfter dort“, erwidert ihre Mutter. „Gibt es das Stern-Center noch? – dort konnte man immer gut einkaufen, das war damals bei der Eröffnung eine wirklich große Nummer.“

Schüler fahren Bahn statt Bus

Auf der Rückfahrt am Nachmittag wird es voll: Am Hauptbahnhof in Köln tummeln sich die Leute bereits am Gleis 10. Pünktlich fährt die Regionalbahn Richtung Lüdenscheid ein. Einen Sitzplatz ergattert allerdings nicht jeder: Mehrere Schulklassen machen sich in den Abteilen breit.

Ab Engelskirchen lichtet sich die Menge. Einige Schüler aus Kierspe nutzen später den Zug, um wegen des starken Schneefalls nach Brügge zu kommen, denn die Busse sind bereits ausgefallen.

An der Endstation steigt schließlich der letzte Fahrgast aus: Jochen Jandek war erfolgreich. Das Ersatzteil für seine Gitarren-Sonderedition konnte er in Köln besorgen.