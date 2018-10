Defekte Ölheizung verursacht Rauchentwicklung in Getränkemarkt 

Niemand verletzt

+ © Moos Das Gebäude steht fast leer. Nur ein Getränkemarkt befindet sich im Erdgeschoss. © Moos

Lüdenscheid - Zu einem vermeintlichen Brand wurde die Feuerwehr Lüdenscheid am Dienstagmittag gerufen. In einem fast leerstehenden Gebäude an der Ecke Bräuckenstraße/Wefelshohler Straße gab es eine Rauchentwicklung. Schuld war ernsten Erkenntnissen nach eine defekte Ölheizung im Keller.