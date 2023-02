„Miss Handwerk“: Henrike Stöcker (21) aus Lüdenscheid im Finale

Von: Monika Salzmann

Henrike Stöcker liebt es, mit Holz zu arbeiten. Nach dem Abitur am Bergstadt-Gymnasium begann sie ihre Ausbildung beim Werk-Team. Nun möchte sie Miss Handwerk werden. © Salzmann

Im März wartet die entscheidende Phase. Noch bis zum 27. Februar kann jede und jeder Stöckers Bewerbung bei einem Online-Voting unterstützen.

Henrike Stöcker, Auszubildende der Tischlerei Werk-Team an der Lösenbacher Landstraße, steht im Finale des Bundeswettbewerbs „Handwerks Miss Mister“, der bei der Internationalen Handwerksmesse München (8. bis 12. März) in die entscheidende Phase geht. Vor Publikum und einer Jury muss die 21-jährige Lüdenscheiderin dann beweisen, dass sie die Richtige ist, um das Handwerk ein Jahr lang zu repräsentieren und bei jungen Menschen Neugier auf eine spannende berufliche Laufbahn im Handwerk zu wecken.

Zur „Miss Juni“ des Begleitkalenders „Power People 2023“, der auf zwölf Kalenderseiten überzeugende Botschafter des Handwerks aus unterschiedlichen Gewerken zeigt, hat sie es bereits gebracht. Auf die Idee, sich am Wettbewerb zu beteiligen, brachte sie ihr Lehrherr, Tischlermeister Christian Kaulbach, der in seiner Tischlerei ein starkes Powerfrauen-Team um sich versammelt hat. Neben seiner engagierten Auszubildenden, die schon während ihrer Schulzeit am Bergstadt Gymnasium ein dreiwöchiges Praktikum in der Werkstatt absolviert hat, gehören die beiden Tischlergesellinnen Kristin Kaulbach und Aysen Özer – Letztere vor Ort ausgebildet und übernommen – zum Team. Ein Bericht im Handwerksblatt über die Wettbewerbs-Vorjahressieger brachte den Lüdenscheider auf die Idee, seine Auszubildende zum Mitmachen zu animieren.

Mit dem Gedanken, sich am Wettbewerb – einer Aktion von Power People, IKK Classic, Handwerksblatt und Signal Iduna – zu beteiligen, konnte sich Henrike Stöcker schnell anfreunden. „Es geht darum, das Handwerk zu repräsentieren und spannend darzustellen“, sagt sie.

In ihrer Selbstbeschreibung und den Videos, die sie zum Wettbewerb eingereicht hat, erzählt sie, was ihr an ihrem Beruf so gut gefällt, dass sie nichts anderes machen möchte. „Ich habe schon früh als kleines Mädchen bei meinem Opa in der Werkstatt mitgearbeitet“, erzählt sie. Als Tochter eines Tischlers ist ihr die Liebe zum Handwerk gleichsam in die Wiege gelegt.

Statt eines ursprünglich anvisierten Auslandsjahrs bewarb sie sich 2020 nach dem Abitur bei Christian Kaulbach und weiß, dass sie ihren Traumberuf gefunden hat. Mit dem eingeschlagenen Weg ist sie im Werk-Team nicht allein. „Alle haben Abitur gemacht und hatten andere Pläne. Aber alle sind im Handwerk geblieben“, merkt Kristin Kaulbach an.

Tischlermeister Christian Kaulbach hat ein starkes Frauenpower-Team um sich geschart. Neben seiner Auszubildenden Henrike Stöcker gehören Kristin Kaulbach und Aysen Özer (nicht im Bild) zum Team. © Jakob Salzmann

Nach der Ausbildung ein Architekturstudium anzuhängen wie es viele Abiturienten im Schreinerhandwerk tun, ist für Henrike Stöcker keine Option. „Ich möchte im Schreinerhandwerk bleiben“, sagt sie. Mit Holz als Werkstoff zu arbeiten, gefällt ihr gut. Besonders die Oberflächenbearbeitung habe es ihr angetan. Dass sie in dem kleinen Betrieb mit unterschiedlichsten Aufgaben betraut wird und alle Bereiche des Tischlerhandwerks kennenlernt, sieht sie als weiteren Glücksfall.

Bei der Handwerksmesse muss sich die junge Lüdenscheiderin, die in ihrer Freizeit beim TV Friesen turnt, im März vor einer Jury und Publikum als Botschafterin des Handwerks beweisen. Wie Henrike Stöcker weiß, zählen Veranstalter und Sponsoren zu den Juroren.

Noch bis 27. Februar läuft das Online-Voting, bei dem jeder Henrike Stöcker bei ihrer Bewerbung zur Miss Handwerk unterstützen kann. © Jakob Salzmann

Zusammen mit dem Online-Final-Voting, das noch bis 27. Februar läuft, entscheiden die Juroren, wer Miss und Mister Handwerk 2023 wird. Mehr über das Voting, mit dem jeder Henrike Stöcker unterstützen kann, ist auf der Homepage www.missmisterhandwerk.de zu erfahren.

Christian Kaulbach ist schon jetzt stolz auf seine Auszubildende, die sich neben dem Wettbewerb auf ihre Gesellenprüfung vorbereitet und als Gesellenstück ein Schmuckmöbelstück bauen will. „Wir sind happy, dass wir Henrike haben“, lobt er. Die gibt das Kompliment zurück. „Ich fühle mich sehr wohl hier. Es ist schön persönlich.“