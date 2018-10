Eine Badehose aus den 1950er-Jahren

Die Form der sogenannten Dreiecksbadehose kam in den 1920er-Jahren in Mode.

LÜDENSCHEID - Alltagsgegenstände, die zum Museumsstück geworden sind, weil sie stellvertretend für Innovationen oder auch gesellschaftliche Entwicklungen ihrer Zeit stehen, haben wir schon einige im Virtuellen Museum vorgestellt. Diesmal wirft unser Objekt der Woche, ein Alltagsgegenstand, wie er auch heute noch genutzt wird, dagegen eher Fragen als Antworten auf: Es ist eine Männer-Badehose aus den 1950er-Jahren. Abgesehen davon, dass sie säuberlich verpackt im Depot der Museen lagert, ist sehr wenig über dieses Kleidungsstück bekannt.

Sie ist grau, wirkt ein wenig verwaschen und zeichnet sich dadurch aus, dass sie an den Seiten Bänder zum Festschnüren hat. Das heißt, ein Gummiband für den passenden Sitz hat sie nicht im Bund. Die Badehose gelangte seinerzeit über die Ausstellung „Sportgeist“ in die Museen. Sie war also Objekt einer Ausstellung, in der die Themen Baden und Freizeit eine Rolle spielten.

Vielleicht handelt es sich um ein Exemplar, das in den heimischen Badeanstalten ausgeliehen werden konnte. Dann wäre erklärlich, warum die Hose zum Leibumfang passend geschnürt werden konnte. Allerdings waren Badehosen mit Gürtel in früheren Jahrzehnten durchaus in Mode – das vorliegende Exemplar könnte also auch eine Abwandlung davon sein.

Es handelt sich um eine sogenannte Dreiecksbadehose, wie sie bereits in den 1920er-Jahren aufkam. Weil sie deutlich knapper waren, als die seit der Jahrhundertwende meist üblichen einteiligen Badeanzüge, wurden sie in manchen Kreisen als skandalös angesehen. In den 50er-Jahren kamen dann noch kürzere, eng anliegende Badehosen für Männer in Mode.

Badeanstalten kommen gegen Ende des 19. Jahrhunderts auf

Die Entwicklung der Bademode verlief parallel mit einer neuen Freizeitkultur: Gesellschaftsbäder, Badanlagen oder Badestrände, wie wir sie heute kennen, wurden erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts populär. In Lüdenscheid eröffnete das Schillerbad als öffentliche Badeanstalt 1905. Daneben gab es das Bad Sansoucci an der heutigen Talstraße, gegenüber der Einmündung zur Gartenstraße. Dabei handelte es sich um ein 1898 eröffnetes privates Freibad. Es hatte ein zum Teil naturbelassenes Becken, auf dem im Winter Schlittschuhlaufen populär war. 1983 wurde es abgerissen – der Badebetrieb war schon lange vorher eingestellt worden. 1934 kam zu den Lüdenscheider Bädern das Freibad am Nattenberg hinzu. Damit ging ein von Schwimmbegeisterten lang gehegter Wunsch in Erfüllung, bekamen doch die heimischen Schwimmvereine ein wettkampftaugliches Becken.

+ Die Badehose wurde an den Seiten geschnürt. © Nougrigat

Vielleicht kam die Badehose in einem dieser Bäder zum Einsatz. Vielleicht ist sie aber auch ein Sinnbild der Wirtschaftswunder-Generation: Denn mit dem Aufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Urlaubsreisen in den Süden populär. Das erste Lieblingsziel der Deutschen war bekanntlich Italien – nicht selten mit der ganzen Familie im VW-Käfer angesteuert. Mit dem Wohlstand wurde in knapper Badekleidung gebräunte Haut modern, während sie Anfang des Jahrhunderts noch ein Zeichen von Menschen niederen Standes war – nur Landarbeiter, Seeleute und Straßenarbeiter hatten eine gegerbte Haut.

Der Massentourismus steckte in den 50er-Jahren noch in den Kinderschuhen und boomte erst in den folgenden Jahrzehnten. In den 1960er-Jahren wurde es zudem modern, dass Jugendliche nicht mehr mit den Eltern verreisten, sondern in Gruppen. Einen nicht unwesentlichen Anteil daran hatte in Lüdenscheid der damalige Stadtjugendpfleger Gottfried Schumann, der solche Reisen unter anderem als internationale Jugendbegegnungen durchführte. Aber da wird diese Badehose wohl schon nicht mehr dabei gewesen sein.