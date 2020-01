Was für eine Ampel: Vier mal länger Rot als Grün - das steckt dahintr

Bei der Stadt ist das Problem bekannt / Fachfirma steht Gewehr bei Fuß

Lange Wartezeiten haben an der Ampelanlage in Höhe Bellmerei aus Richtung Werdohl immer wieder zu Rückstaus geführt.

Lüdenscheid - Auf mehr als zwei Minuten Wartezeit mussten sich Autofahrer in den vergangenen Wochen an der Kreuzung Bellmerei einstellen. Zumindest wenn sie aus Richtung Werdohl/Obi kamen und in Richtung Autobahnauffahrt und Innenstadt weiterfahren wollten.