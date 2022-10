Einbrüche in Versicherungsbüros in Lüdenscheid

Von: Torben Niecke

In Lüdenscheid wurde in der Nacht zu Donnerstag in zwei Versicherungsbüros eingebrochen. © Patrick Pleul/dpa

In der Nacht zu Donnerstag kam es in Lüdenscheid gleich zu zwei Einbrüchen in Versicherungsbüros.

Lüdenscheid - Wie die Polizei berichtet, verschafften sich Unbekannte nachts über ein Fenster Zugang auf zu einem Versicherungsbüro an der Heedfelder Straße. Die Räume des Büros wurden durchwühlt und mehrere elektronische Geräte entwendet. In der selben Nacht brachen ebenfalls unbekannte Täter in ein weiteres Versicherungsbüro, diesmal auf der Knapper Straße, ein. Auch dort wurden elektronische Geräte entwendet. Hinweise zu den Tätern gibt es bislang noch nicht.