Lüdenscheid - Einbrecher unterwegs! Die Polizei Lüdenscheid berichtet von Einbrüchen in zwei Geschäfte und sucht nun die Täter.

In den frühen Morgenstunden des Montags wurde in zwei Geschäfte an der Turmstraße eingebrochen. Die Täter hatten es auf Bargeld und ein Tablet abgesehen. Es entstand Sachschaden. Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Polizei in Lüdenscheid unter der Rufnummer 02351/90990 entgegen.

