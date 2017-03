Einbrecher räumen Kiosk an der Knapper Straße aus

Lüdenscheid - Über ein Fenster in fünf Meter Höhe drangen Einbrecher in eine Fleischerei an der Knapper Straße ein, um einen benachbarten Kiosk auszuräumen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, verschafften sich unbekannte Einbrecher bereits in der Nacht von Donnerstag (9. März) auf Freitag (10. März) an der Knapper Straße über ein in etwa fünf Meter Höhe liegendes Fenster Zutritt zu einer dortigen Fleischerei.

Hier hebelten die Täter eine Scheibe zwischen der Fleischerei und einem angrenzenden Kiosk heraus, da der Versuch, die Eingangstüren aufzuhebeln, zuvor fehlgeschlagen war.

Von der Fleischerei aus gelangten die Täter in den Kiosk und entwendeten hier eine unbestimmte Anzahl an Zigarettenstangen, Zigarettenschachteln und Bargeld aus den vorhandenen Kassen. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Die Polizei in Lüdenscheid sucht nun Zeugen des Vorfalls oder Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge im Bereich der Knapper Straße wahrgenommen haben.